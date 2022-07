WebiProg – Innovation ist unser Antrieb

Die IT-Branche ist der Bereich, in dem der Entwicklungsprozesse und Innovationen schneller als anderswo vorangetrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Tätigkeitsbereichen kann man bei intelligenten Technologien nicht einfach für ein, zwei oder fünf Jahre „aussteigen“ und dann zurückkommen. Heutzutage lässt sich solch ein Entwicklungsrückstand nur schwer, oftmals gar nicht, aufholen.

Die Shopware Agentur WebiProg GmbH weiß genau, wie wichtig es ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Deshalb entwickeln wir uns auch selbst unablässig weiter, um die besten Lösungen für große und kleine Online-Unternehmen anbieten zu können.

Eine dieser fortschrittlichen Entwicklungen sind die Produktkonfiguratoren mit einer Vielzahl von Funktionen, die je nach Spezifikationen der Kundenanfrage erweitert werden können. Wir sind auf dem deutschen Markt als einziges Unternehmen bekannt, das dieses Softwareprodukt mit so einer beeindruckenden Bandbreite an Optionen und einem flexiblen Steuerungssystem entwickelt.

Die zunehmende Popularität der Implementierung von Konfiguratoren im Online-Handel motiviert auch uns, kontinuierlich am Niveau und der Qualität unserer Kenntnisse und Fähigkeiten zu arbeiten. Uns treibt der Innovationsgedanke, etwas zu erschaffen, was es so noch nicht gab!

Mehr Information zum Konfigurator: https://www.webiprog.de/shopware-agentur/shopware-produktkonfigurator/

Jede Website, jedes Unternehmen, das seine Seite oder seinen Shop im Internet betreibt, hat das Ziel, bei Suchergebnissen auf der ersten Seite zu stehen – am liebsten natürlich in der Top Ten. Auch die Ranking-Mechanismen von Google werden ständig weiterentwickelt und verbessert, um den Nutzern passende und hochwertige Angebote zu empfehlen.

Heute gut funktionierende Methoden und Techniken können morgen vielleicht nicht mehr eingesetzt werden.

Wir haben unseren eigenen Ansatz entwickelt, um das Ranking einer Website effektiv zu verbessern und ihre mobilen und Desktop-Versionen „in den grünen Bereich“ der PageSpeed Insights zu bringen. Wir passen uns stetig den Algorithmen der Suchmaschinen an. Unser Team strebt immer danach, up-to-date und immer auch der Zeit voraus zu sein.

Die WebiProg GmbH steht immer für fortschrittliche Lösungen.

Fürther Str. 38

90429 Nürnberg

Registernr.: HRB 39349

USt-ID-Nummer: DE344863263

Website: www.webiprog.de

E-Mail: info@webiprog.de

Tel.: +49 (0) 173 659 14 88

WebiProg GmbH ist der führende Anbieter für E-Commerce und CMS Lösungen mit Sitz in Nürnberg (Registernr.: HRB 39349). Im Hause von WebiProg GmbH werden Online Business-, Content Management- und E-Commerce-Anwendungen auf Open Source-Engines realisiert sowie umfassende Serviceleistungen angeboten.

Wir verstehen uns als Hersteller und Dienstleister für hochwertige eCommerce-Lösungen und Webseiten-Erstellung. Wir erstellen Web-Auftritte, überarbeiten Websites und supporten Internetpräsenzen.

Unser inhabergeführtes Unternehmen zählt mittlerweile 30 Mitarbeiter und besteht aus qualifizierten Designern, motivierten Entwicklern und zuverlässigen Projektleitern. Die Grundlage unserer Effizienz bildet eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre.

Als Full-Service-Internetagentur übernehmen wir im Auftrag von Kunden die Konzeption, Kreation und Realisierung von Projekten aus den Bereichen CMS, Online-Marketing und E-Commerce. Unsere professionellen Fachkräfte verantworten die qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Umsetzung jedes einzelnen Online-Projektes.

