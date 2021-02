Webseiten-Tipps in der Corona Krise. Werbeagentur RENOARDE aus Regensburg berät.

Website-Tips in der Corona Krise. RENOARDE Werbeagentur aus Regensburg berät Sie gerne. Immer auf der Suche nach dem WOW.

Website-Tips in der Corona Krise

RENOARDE Digital Marketing und Design. Die Werbeagentur in Regensburg, Ostbayern der Oberpfalz und Österreich berät Sie gerne. Corona und Krise? Online wird immer wichtiger? Sag Ja. Upgrade deine Webseite. Aktualisier das ganze. dann wirst du dabei sein – wenns wieder aufwärts geht.

Wir beraten viele Untenehmen. So zum Beispiel Panasonic Electric Works, Minikomp Bogner, Collomix, Zippel Industrielle Reinigungstechnik oder Startups.

Wie bringen Sie Ihr Unternehmen online durch die Corona-Pandemie?Zu diesem Thema werden wir von vielen Unternehmen angerufen – und um Beratung gebeten.

Hier einige Tipps und Chancen-Tipps für Ihren Store oder Web-Auftritt. Das ganze ist auch für B2B Unternehmen wichtig.

Webseite aktualisieren?!

Viele Läden und Firmen schließen die Türen – gehen ins Home Office. Das ist aber kein Grund, Ihre Webseite oder Ihren Online-Shop abzuschalten – oder nicht mehr zu aktualisieren.

Werden Sie kreativ. Gehen Sie mit uns neue Wege.

Google gibt auch ständig Tipps – wie man eine Webseite aktuell machen kann. Trotz Krise oder Pandemie.

Informieren Sie die Kunden!

Unternehmen sind dazu angehalten, den Geschäftsbetrieb an die aktuellen Beschränkungen anzupassen. Öffnungszeiten sind geändert – oder der Store ist komplett zu. Aber die Dienstleistung oder die Produkte können online beworben werden.

Sie sollten Ihre Kundschaft über alle Kanäle über alle Veränderungen informieren. Transparente Kommunikation ist gefragt – und wird beachtet.

Auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren?

Ja unbedingt. Online ist Online. Und in unserer Pandemie ändert gerade der Kunde die Gewohnheiten.

Stellen Sie Dienstleistungen oder Ihre Produkte online vor. Welchen Nutzen ziehen Ihre Kunden aus dem Angebot?

Einzelhändler können Produkte online verkaufen. Insta oder Facebook Shop bietet sich hier an.

-Restaurants können eine Online Bestellung zur Lieferung oder Abholung anbieten

-Werbeagenturen wie wir es sind – bieten Zoom Sitzungen und Videoberatungen an. RENOARDE sogar kostenlos für die Erstberatung

Sinnvoll ist es auch, einen YouTube Kanal einzurichten, in dem Sie Ihre Dienstleistung mit einem Imagevideo oder die Produkte in einem Produktvideo bewerben. In diesen Videos kann man auch Tipps und Tricks weitergeben.

Das sind nur einige an Ideen, wie Sie online mehr Erfolg haben können.

Auch im B2B Sektor werden Budgets gekürzt, Projekte pausiert, verschoben oder haben nicht die oberste Prio. Fatal wäre es, B2B-Online-Marketing zu vernachlässigen.

In Zeiten des Abschwungs wird Leadgenerierung wichtiger denn je. Wer jetzt Marketingkosten reduziert und damit Leads verliert, riskiert im Aufschwung ein Sales-Funnel.

B2B Unternehmen sollten nach der Kriese in den Köpfen der Einkäufer und Meinungsführer präsent sein. Leadsgenerierung für den Vertrieb ist für die meisten B2B Unternehmen oder B2B Marken ein MUSS.

Bauen Sie neue Kunden auf. Pflegen Sie Bestandskunden.

Mit SEO weiterhin gefunden werden.

B2B Unternehmen kaufen derzeit das meiste über Online-Kanäle ein. Jetzt ist es unverzichtbar, von seinen Nutzern schnell und problemlos gefunden zu werden. Hier helfen PR-Berichte, die Online verteilt werden. In bis zu 200 Fachportalen. Und wenn dann noch ein Backlink dabei heraus kommt – hilft es im Ranking.

Gerne beraten wir Sie auch hier.

Ihr Reinhold Bayer

Geschäftsführer und Ihr Berater

Telefon: 09415681020

Email: reinhold.bayer@renoarde.de

www.renoarde.de

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

