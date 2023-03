Website vom Pflegedienst LinaVita aus Mönchengladbach online

Neuer Pflegedienst aus Mönchengladbach hilft pflegebedürftigen Menschen

Mönchengladbach, 15.03.2023. Der LinaVita Pflegedienst aus Mönchengladbach freut sich, die Fertigstellung ihrer neuen Webseite bekannt zu geben. Nach einer gründlichen Vorbereitungs- und Planungsphase ist die Webseite im März erfolgreich online gegangen. LinaVita ist ein neuer in ganz Mönchengladbach aktiver ambulanter Pflegedienst. Die Mitarbeiter versorgen Menschen aus allen sozialen Schichten und aus verschiedenen Ländern.

LinaVita ist ein neuer ambulanter Pflegedienst in Mönchengladbach, der darauf abzielt, seinen Patienten im Alltag zu helfen, damit sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Das Ziel des Unternehmens ist es, alte, kranke und pflegebedürftige Menschen ambulant zu pflegen, zu betreuen und zu beraten. Hierbei werden auch Angehörige beraten und unterstützt. LinaVita unterstützt Pflegebedürftige bei der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit und ihrem Verbleib in ihrer eigenen Häuslichkeit. Dabei werden alle Leistungen der Grund- und Behandlungspflege angeboten.

Als Dienstleister in der professionellen Krankenpflege möchte LinaVita auch eine Webseite anbieten, die den Bedürfnissen der Patienten, Angehörigen und Zuweisern entspricht. Neue Mitarbeiter und Interessenten sollen ebenfalls Einblicke in die Arbeit in der Pflege und die Beteiligten erhalten. Dank intuitiver Menüführung und besserer Bedienbarkeit können alle wichtigen Punkte schnell erreicht werden. So kann der Pflegedienst schnell auf die Bedürfnisse und Anfragen seiner Interessenten reagieren und zeitnah Pflegebedürftige in Mönchengladbach unterstützen.

Linavita ist ein neu gegründeter Pflegedienst mit Sitz in Mönchengladbach, der seinen Kunden eine individuelle und ganzheitliche Betreuung und Pflege bietet. Das Team von Linavita besteht aus erfahrenen und qualifizierten Pflegekräften, die sich um die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden kümmern. Das Leistungsspektrum von Linavita umfasst unter anderem die ambulante Pflege sowie die Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Hilfsmitteln und Therapien. Die Kunden von Linavita können sich auf eine vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit sowie eine hohe fachliche Kompetenz des Teams verlassen.

Kontakt

LinaVita GmbH

Jennifer Kühn

Liebfrauenstraße 3

41066 Mönchengladbach

0155/10850259



https://linavita.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.