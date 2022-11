Website von Revita Ambulante Pflege online

Wuppertaler Pflegedienst jetzt auch online erreichbar

Wuppertal, 25.11.2022. Nach intensiver Vorbereitung, Konzeption und Planung ist im November die neue Website von Revita Ambulante Pflege aus Wuppertal online gegangen. Revita Ambulante Pflege ist ein in ganz Wuppertal aktiver ambulanter Pflegedienst. Die Mitarbeiter versorgen Menschen aus allen sozialen Schichten und aus verschiedenen Ländern.

Der Pflegedienst wurde bereits 1985 als ambulanter Pflegedienst gegründet und unterstützt seine Patienten im Alltag, sodass diese in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben können. Das Ziel ist es, alte, kranke sowie pflegebedürftige Menschen ambulant zu pflegen, zu betreuen und zu beraten. Dies beinhaltet auch die Beratung und Unterstützung von Angehörigen. Revita hilft Pflegebedürftigen bei der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit und dem Verbleib in ihrer eigenen Häuslichkeit. Es werden dabei alle Leistungen der Grund-und Behandlungspflege angeboten.

Als etablierter Dienstleister der professionellen Krankenpflege sollte auch die Internetseite den Bedürfnissen der Patienten, Angehörigen und Zuweisern gerecht werden. Ebenso sollen neue Mitarbeiter und Interessenten Einblicke in die Arbeit in der Pflege und der Beteiligten erhalten. Alle wichtigen Punkte können dank intuitiver Menüführung und besserer Bedienbarkeit schnell erreicht werden. So kann der Pflegedienst schneller auf die Bedürfnisse und Anfragen seiner Interessenten in Wuppertal reagieren und zeitnah Pflegebedürftige unterstützen.

Der ambulante Pflegedienst Revita steht seit über 37 Jahren für erstklassige Pflege von hilfe- und pflegebedürftige Menschen im Raum Wuppertal. Die Leistungen decken das komplette Spektrum der ambulanten Pflege ab.

