Weg aus Post Covid oder Post Vac Syndrom

Nachhaltige Gesundheit auf allen Ebenen

Gärtringen im Februar 2023 – TRUE HEALTH läutet mit ihrer Basistherapie bei allen Post-Covid oder Post-Vac Symptomatiken die Zukunft im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit ein. TRUE HEALTH unterstützt Menschen, die raus aus der Krankheit und rein in die Gesundheit kommen wollen und bietet einen Weg in Richtung Heilung an. Jeder Mensch muss es auf seine eigene, individuelle Weise tun. Die Erhaltung einer optimalen Gesundheit kann nur durch die Integration aller Aspekte der menschlichen Erfahrung erreicht werden: Körper, Geist und Emotionen. Mehr über die Basistherapie von TRUE HEALTH finden Sie ab sofort im Internet: https://www.christiane-hohl.com/post-covid-i-vac/

TRUE HEALTH Expertin Christiane Hohl gibt ihr umfangreiches Wissen gerne weiter und begleitet ihre Kunden persönlich auf dem Weg, ein erfülltes, glückliches und vor allem gesundes Leben führen zu können. Seit 2020 sind die Menschen u.a. mit dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen, sei es durch die eigene Erkrankung, eine Impfung oder durch Shedding. In den letzten zwei Jahren ist die Welt mit dem SARS-CoV-2 Virus konfrontiert gewesen und viele Menschen haben mit den Folgen des Post-Covid oder Post-Vac Syndroms zu kämpfen. Viele Betroffene müssen sich einer Behandlung unterziehen, um die Symptome zu lindern. Die Basistherapie von TRUE HEALTH hat vielen Menschen geholfen, ihr Wohlbefinden wiederzuerlangen. Hier kann man mehr über die Basistherapie von TRUE HEALTH erfahren und sich für ein kurzes kostenloses 20-Minuten-Vorgespräch anmelden: https://www.christiane-hohl.com/post-covid-i-vac/

Die Vorteile der Basistherapie von TRUE HEALTH liegen auf der Hand: die Basistherapie bietet den Weg aus dem Post-Covid oder Post-Vac Syndrom, der sich auf Medikamente, Kräuter, Bäder, Ernährung und Bewegung stützt. Eine Kombination aus diesen Elementen hilft, das Immunsystem zu stabilisieren und zu stärken und schneller zurück ins Gleichgewicht zu kommen und die Symptome zu verringern. Dieser Ansatz bietet nicht nur Linderung der Symptome des Post-Covid oder Post-Vac Syndroms, sondern kann es Betroffenen auch ermöglichen, ihre normalen Aktivitäten wieder aufzunehmen und an einem gesundheitsorientierten Lebensstil teilzuhaben. Mit diesem Ansatz können Patientinnen und Patienten hoffentlich bald wieder in ein normales Leben zurückkehren.

Christiane Hohl von TRUE HEALTH ist erfreut, nun die innovative Basistherapie präsentieren zu dürfen: „Wir sollten unsere körperliche Gesundheit pflegen. Unser Körper ist der einzige Ort, in dem wir leben können. Ich begleite Sie sehr gerne auf Ihrem Weg zurück in die Gesundheit.“

TRUE HEALTH Expertin Christiane Hohl arbeitet freiberuflich als Heilpraktikerin und ganzheitlicher Gesundheits-Coach für Patienten und Klienten mit chronischen Erkrankungen. Sie vereint ihre Kompetenz in Neurobiologie, Körperphysiologie und Epigenetik mit ihren langjährigen Kenntnissen aus der Wirtschaft und dem eigenen Unternehmertum. Dadurch können ihre Klienten ein besseres Verständnis von sich selbst gewinnen, mehr Eigenverantwortung für ihr Denken und Handeln übernehmen und auf diese Weise nachhaltige Veränderungen in ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld bewirken.

Die Basistherapie von TRUE HEALTH ist jedoch nicht nur auf den physischen Körper ausgerichtet, sondern behandelt den Menschen als Ganzes. Denn eine nachhaltige Gesundheit kann nur dann erreicht werden, wenn alle Aspekte des menschlichen Seins berücksichtigt werden. Dazu gehören auch der Geist und die Gefühle. Oftmals sind es die emotionalen Belastungen und Blockaden, die den Heilungsprozess verzögern oder sogar verhindern. TRUE HEALTH unterstützt ihre Kunden deshalb auch dabei, ihre Gedankenmuster und Glaubenssätze zu identifizieren und aufzulösen. Denn nur so können neue, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen etabliert werden.

Die Basistherapie von TRUE HEALTH ist auch deshalb so erfolgreich, weil sie auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingeht. Denn jeder Mensch ist einzigartig und hat unterschiedliche Voraussetzungen und Herausforderungen. Die Therapie wird daher immer auf die spezifischen Symptome und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Dabei spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Denn eine ausgewogene und vitalstoffreiche Ernährung ist essenziell für eine stabile Gesundheit.

Auch Bewegung und körperliche Aktivität sind wichtige Bausteine der Basistherapie von TRUE HEALTH. Denn Bewegung trägt nicht nur zur körperlichen Gesundheit bei, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Psyche. Durch körperliche Aktivität werden Glückshormone freigesetzt, die das Wohlbefinden steigern und das Immunsystem stärken.

Die Basistherapie von TRUE HEALTH bietet also einen ganzheitlichen Ansatz, um Post-Covid oder Post-Vac Symptome zu behandeln und eine nachhaltige Gesundheit auf allen Ebenen zu erreichen. Es geht nicht nur darum, die Symptome zu lindern, sondern darum, die Ursachen der Beschwerden zu erkennen und zu beseitigen. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt und wird auf seinem individuellen Weg begleitet und unterstützt.

In einer Zeit, in der die Gesundheit mehr denn je im Fokus steht, ist die Basistherapie von TRUE HEALTH ein Wegweiser zu einem erfüllten, glücklichen und vor allem gesunden Leben. Denn Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand von körperlichem, geistigem und emotionalem Wohlbefinden. Und genau darauf zielt die Basistherapie von TRUE HEALTH ab.

TRUE HEALTH Expertin Christiane Hohl arbeitet freiberuflich als Heilpraktikerin und ganzheitlicher Gesundheits-Coach für Patienten und Klienten mit chronischen Erkrankungen. Sie vereint ihre Kompetenz in Neurobiologie, Hirnforschung und Epigenetik mit ihren langjährigen Kenntnissen aus der Wirtschaft und dem eigenen Unternehmertum. Dadurch können ihre Klienten ein besseres Verständnis von sich selbst gewinnen, mehr Eigenverantwortung für ihr Denken und Handeln übernehmen und auf diese Weise nachhaltige Veränderungen in ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld bewirken.

TRUE HEALTH Expertin Christiane Hohl arbeitet freiberuflich als Heilpraktikerin und ganzheitlicher Gesundheits-Coach für Patienten und Klienten mit chronischen Erkrankungen. Sie vereint ihre Kompetenz in Neurobiologie, Hirnforschung und Epigenetik mit ihren langjährigen Kenntnissen aus der Wirtschaft und dem eigenen Unternehmertum. Dadurch können ihre Klienten ein besseres Verständnis von sich selbst gewinnen, mehr Eigenverantwortung für ihr Denken und Handeln übernehmen und auf diese Weise nachhaltige Veränderungen in ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld bewirken.

Kontakt

Christiane Hohl TRUE HEALTH Expertin

Christiane Hohl

Heinrich-Heine-Weg 3

71116 Gärtringen

+49 171 4538160

info@christiane-hohl.com

https://www.christiane-hohl.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.