Wegbereiter der Young Talents: JobTeaser baut Schlüsselmarkt Deutschland strategisch aus

Köln/München, 2. September 2022 – Seit 2016 ist JobTeaser, Europas beliebteste Plattform für Recruiting und Karriereorientierung im Hochschulumfeld, mit einer eigenen Vertretung im deutschsprachigen Raum aktiv. Nun will der Branchenführer seine Marktposition im DACH-Raum strategisch ausbauen. Zum gerade beendeten fiskalischen Jahr zieht er eine erfolgreiche Zwischenbilanz und peilt die nächsten Etappenziele an.

Unterstützung und Orientierung in einer stark veränderten Arbeitswelt

Seit der Gründung 2016 – das Mutterunternehmen gibt es seit 2008 – ist JobTeaser im deutschsprachigen Raum in wichtiger Mission unterwegs: Junge Talente in der entscheidenden Phase zwischen Studium und Berufsleben optimal unterstützen und ihnen helfen, in veränderten und unbeständigen Arbeitsumfeldern die passenden Karrierewege zu erschließen. Gerade in jüngster Vergangenheit ist der Bedarf dafür enorm hoch. Infolge der Krisen blicken inzwischen 86 Prozent der Studierenden und Absolvent:innen verunsichert und orientierungslos in die Arbeitswelt und ihre berufliche Zukunft. Das aktuelle, in Kürze erscheinende JobTeaser „Karrierebarometer Young Talents“ zeigt dies noch einmal deutlich.

An allen relevanten Kontaktpunkten steht JobTeaser dem akademischen Nachwuchs beratend und wegweisend zur Seite. Direkt eingebettet in das Campus-Geschehen über die Career Center und die Beratungsangebote der Hochschulen. Unmittelbar über innovative Tools zur Definition der Berufswahl, Unternehmensvideos und Firmenprofile zur Marktsondierung. Und konkret verknüpfend mit Unternehmen auf der Plattform und auf digitalen Messen.

Erfolgsmodell und Schlüsselmarkt Deutschland

„Deutschland ist für JobTeaser der Schlüsselmarkt, um die Vision eines einzigartigen Netzwerks zu verwirklichen, das die neue Generation mit Unternehmen und Hochschulen in ganz Europa verbindet“, erläutert Felix Hansen, General Manager von JobTeaser DACH. „Unser gesamtes bisheriges Wachstum und vor allem der Rückblick auf das fiskalische Jahr bestätigen, dass das erfolgreich funktioniert.“

In der DACH-Region ist JobTeaser als Plattform heute in das Intranet von über 150 Hochschulen integriert und deckt allein in Deutschland aktuell bereits mehr als ein Drittel der Hochschullandschaft ab.

Europaweit ist die JobTeaser Plattform ins Intranet von mehr als 750 Hochschulen eingebunden und bietet mehr als vier Millionen jungen Talenten innovative Instrumente, um sich selbst besser kennenzulernen, ihre Berufswahl zu definieren und qualifizierte Einstiegsjobs zu finden. National und international agierende Unternehmen finden über diesen Zugang mit wenig Zeit und Aufwand die passenden Talente.

Personelles Wachstum beim Recruiting-Primus

Begleitend zur genannten Entwicklung hat JobTeaser DACH ein stetes organisches Wachstum an den Standorten Köln und München, aber auch komplett remote zu verzeichnen. Mit mittlerweile über 40 Mitarbeiter:innen allein in Deutschland hat sich das Team seit dem letzten Jahr mehr als verdoppelt. Und JobTeaser wächst kontinuierlich weiter. Aktuell werden weitere 20 passionierte Mitstreiter:innen für die Sales-, Partnership- und Marketingteams gesucht. Das Unternehmen setzt dabei sowohl auf Neueinstellungen als auch auf die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter:innen, etwa im Rahmen des „Internal Mobility“ Programms.

Ungebrochen auf Wachstumskurs

Angesichts des weiterhin hohen Bedarfs und Mangels an Fachkräften, dem so genannten „war for talent“, besteht auch für JobTeasers Lösungen und Services ungebrochen großer Bedarf bei Unternehmen jeder Größenordnung – von Scale-ups bis zu Dax-30-Unternehmen – und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum.

„Aufgrund des überall spürbaren Fachkräftemangels wird die Anwerbung junger Talente für Unternehmen zu einer strategischen Angelegenheit“, ordnet Felix Hansen ein. „Auch der internationale Rekrutierungsbedarf für Niederlassungen in ganz Europa nimmt rasant zu. Und wir sind, neben LinkedIn, der einzige Anbieter, der ganz Europa abdeckt. Der Unterschied ist jedoch, dass wir einen einzigartigen Zugang zu den jungen Talenten und dabei einen Beratungsansatz haben, den es so ansonsten nicht gibt.“

Über JobTeaser

JobTeaser ist die führende Plattform in Recruiting und Karriereorientierung für Studierende und Hochschulabsolvent:innen in Europa. Das einzigartige Netzwerk verbindet vier Millionen Studierende, 80.000 Personaler:innen und 750 Hochschulen in 25 Ländern. Dafür sind rund 350 Mitarbeiter:innen und Expert:innen in Deutschland, Frankreich und zahlreichen weiteren europäischen Ländern täglich im Einsatz.

Das Partnerhochschul-Netzwerk von JobTeaser umfasst Hochschulen und Bildungseinrichtungen jeder Größenordnung in jedem Teil des Kontinents. Auf Unternehmensseite arbeitet JobTeaser für Anbieter aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter AboutYou, Adidas, Allianz, Flink, Hartmann, Telekom oder Tesla.

