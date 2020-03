WEGEN COVID-19 // CORONA: REMOTE ACCESS ZUM NULLTARIF

Der deutsche Softwareanbieter beyond SSL stellt Unternehmen eine kostenlose Version der Fernzugriffslösung SparkView zur Verfügung.

Langenzenn, 11. März 2020 – Der Corona Virus (Covid-19) breitet sich immer weiter aus und hinterlässt nun auch deutliche Spuren in der Wirtschaft. Neben der Forderung nach Stützungsmaßnahmen durch die Bundesregierung wird auch immer wieder dazu geraten, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten um die Anzahl der potentiellen Kontakte zu minimieren. Neben Schulen und öffentlichen Verwaltungen, sind auch viele Unternehmen auf diese Forderung, ja fast Notwendigkeit, nicht vorbereitet. Mit herkömmlichen Mitteln über VPN und Endgeräte mit darauf installierter Clientsoftware ist diese Anforderung in der Kürze der Zeit auch schwer zu bewerkstelligen. Der eleganteste und schnellste Weg ist es, wenn der Zugriff auf Systeme und Anwendungen über das Internet von beliebigen Endgeräten aus erfolgt. Einzige Voraussetzung für diesen Weg ist dann ein handelsüblicher Browser.

Kostenlose Software für das Arbeiten aus dem Homeoffice von beyond SSL.

beyond SSL bietet mit SparkView ICE bis zum 30. September 2020 Remote Access von jedem Endgerät mit Browser, unabhängig vom Betriebssystem oder der Hardware Plattform, um Unternehmen in der jetzigen Krisensituation umgehend zu unterstützen.

Der große Vorteil von SparkView liegt darin, dass weder auf dem Client, noch auf dem Zielsystem zusätzliche Software benötigt wird. Komplexe Rollouts entfallen und an vorhandenen Security und Firewall Einstellungen muss nichts verändert werden. Die Installation von SparkView erfolgt auf handelsüblichen Servern oder VMs im Unternehmen. In der Regel gehen Anwender von SparkView nach 60 – 90 Minuten live. Sie können im Bedarfsfall ihre Mitarbeiter also in kürzester Zeit aus dem Homeoffice arbeiten lassen, ohne Produktivitätsverlust. Es fallen keinerlei Gebühren an und die kostenlose SparkView ICE Lizenz erlischt ganz einfach mit dem Ablaufdatum.

Registrieren Sie sich mit dem Promo-Code “SVPM3AFF2155” unter:

https://www.beyondssl.com/de/Covid-19 und Sie erhalten einen Link zum Download der kostenlosen Vollversion.

Weitere Informationen zu SparkView finden Sie auf unserer Webseite.

Über beyond SSL GmbH:

beyond SSL ist fokussiert auf Marketing, Beratung und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy. Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, DoubleClue, FileCloud, Backup Everything, und Technologie Partnern, wie zum Beispiel F5 Networks, Inc., betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen. Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support..

Dabei profitieren Kunden und Partner gleichermaßen von einer Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.beyondssl.com

Kontakt

beyond SSL GmbH

Siegfried Plommer

Burggrafenhofer Str. 13

90579 Langenzenn

0911 4952-2935

s.plommer@beyondssl.com

http://www.beyondssl.com