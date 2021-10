Weichenstellung für die Zukunft: Networkers AG implementiert hyperkonvergente Infrastruktur bei der Privatärztlichen Verrechnungsstelle Westfalen-Süd

Hagen, 13. Oktober 2021 – Die Networkers AG, ein Unternehmen der Controlware-Gruppe, unterstützte die Privatärztliche Verrechnungsstelle Westfalen-Süd (PVS) bei der Modernisierung ihrer Serverlandschaft. Die neue hyperkonvergente Infrastruktur von Dell EMC bietet neben einem deutlichen Performance-Plus auch ein hohes Maß an Ausfallsicherheit – und stellt so die Weichen für einen durchgehend BaFin-konformen Betrieb.

Als Finanzdienstleister muss die PVS den strengen Vorgaben der BaFin gerecht werden und zunehmend rigide Security- und Compliance-Vorgaben einhalten. Daher nutzten die Verantwortlichen das 2020 anstehende, turnusmäßige Update der Serverlandschaft für eine grundlegende strategische Weichenstellung: Die PVS beschloss, die vorhandene klassische Umgebung in eine zukunftssichere, hyperkonvergente Infrastruktur von Dell EMC zu überführen. Die Networkers AG – langjähriger Dell Platinum Partner und einer der führenden Dell-Integratoren der DACH-Region – zeichnete als Systemintegrator für die Konzeption, Installation und Inbetriebnahme der HCI verantwortlich.

Im Mittelpunkt der neuen Architektur stehen acht hyperkonvergente VxRail-Module von Dell EMC. Jedes dieser Module basiert auf einer leistungsfähigen PowerEdge-Serverplattform, auf der die VxRail HCI-Systemsoftware installiert und dann eine moderne VMware vSphere-Architektur implementiert wurde. Die Systeme liefern eine ungleich höhere Performance als die bisherige Infrastruktur und bilden so das robuste und hoch performante Fundament für eine zukunftssichere, virtualisierte Anwendungslandschaft. Um jederzeit die Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der Umgebung sicherzustellen, wurden die acht Compute-Nodes auf zwei Vierercluster aufgeteilt und in unterschiedlichen Brandabschnitten positioniert. Die beiden Clustersysteme sind dabei als Stretched-Cluster in der Lage, ihre Daten synchron wechselseitig zu replizieren.

Da die virtualisierte HCI-Umgebung in der Praxis eine deutlich höhere Netzwerkperformance erfordert, entschied sich die PVS auf Empfehlung der Networkers AG im zweiten Projektschritt, auch die Switching-Infrastruktur vollständig zu erneuern. Das Netzwerk wurde flächendeckend auf 10 GbE aufgebohrt; auf der besonders kritischen Strecke zwischen den beiden Clustern stehen sogar 40 GbE zur Verfügung. Für die Anbindung und das Management der Server wurden ebenfalls zwei dedizierte Dell EMC Switches installiert.

“Wir arbeiten nun seit etwa einem Jahr ausfallfrei mit unserer neuen Systemarchitektur und sind mit der Lösung rundum zufrieden”, bestätigt Daniel Mattick, IT-Administrator bei der PVS. “Mit ihrer deutlich höheren Netzwerkperformance liefert uns die HCI ein tragfähiges Fundament für die Weiterentwicklung unserer Anwendungslandschaft und hilft uns, die durchgängige Einhaltung aller Security- und Compliance-Vorgaben sicherzustellen. So sind wir für heutige und zukünftige Anforderungen bestens gerüstet.”

Mehr Informationen rund um hyperkonvergente Infrastrukturen erhalten interessierte Leser auf Anforderung unter welcome@networkers.de oder online unter www.networkers.de.

Über Networkers AG

Die Networkers AG ist Spezialist für die Entwicklung innovativer IT-Infrastrukturen. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und größere Unternehmen bei der Industrialisierung ihrer IT-Umgebungen, um Effizienz, Produktivität und Qualität ihrer IT-Services zu steigern. Die Networkers AG arbeitet mit ausgewählten Hardware- und Software-Herstellern zusammen und besitzt in der Regel den höchsten Partnerstatus sowie die höchsten Zertifizierungen dieser Unternehmen. Die Networkers AG hat ihren Sitz in Hagen und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter – überwiegend Informatiker und Ingenieure. Als Teil der Controlware-Gruppe kann sie zudem auf die Ressourcen des Mutterunternehmens zurückgreifen und so beispielsweise 24/7-Services anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.networkers.de

