Weihnachtsfeier im Home Office: Digitale Teambuilding-Events für alle

Deutschlands führender Spezialist für Teamevents setzt auf virtuelle Feiern

Bad-Neuenahr-Ahrweiler, 27. Oktober 2020 – Zahlreiche Unternehmen haben ihre Weihnachtsfeiern Corona-bedingt bereits abgesagt. Ganz verzichten müssen sie aber nicht: Eventflotte, eine der größten auf Teamevents spezialisierten Agenturen in Deutschland, bietet kreative digitale Formate für Weihnachtsfeiern im Homeoffice. Über die Plattform weihnachtsplaner.de lassen sich die Veranstaltungen direkt und unkompliziert buchen: Von der Online-Gameshow über die Weihnachtsbäckerei für Zuhause bis hin zur eigens für das Unternehmen produzierten individuellen Radioshow. Je nach Konzept erhalten die Mitarbeiter vorab zusätzlich Präsent- und Snackboxen nach Hause.

Weihnachtsfeiern sind Zeichen der Wertschätzung

“Gemeinsame Feiern steigern die Motivation, die Zufriedenheit und den Teamgeist der Mitarbeiter. Das ist gerade in diesem Jahr besonders wichtig”, sagt Marc Ulrich, Geschäftsführer von Eventflotte. In zahlreichen Unternehmen ist die Unsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie besonders groß, in einigen Branchen liegt ein besonders arbeitsreiches Jahr hinter den Mitarbeitern. “Die Weihnachtsfeier ausgerechnet jetzt ersatzlos zu streichen, ist kein gutes Signal. Denn sie bietet die Gelegenheit, sich bei den Mitarbeitern zu bedanken.” Zwar seien aufgrund von Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen klassische Feiern derzeit kaum planbar – virtuelle Events könnten hier einen guten Kompromiss bieten: “Auch eine digitale Feier ist ein Ausdruck der Wertschätzung. So können Chefs dafür sorgen, dass das Wir-Gefühl im Unternehmen nicht über die langen Home-Office-Phasen verloren geht”, so Marc Ulrich.

Virtuelles Teambuilding gewinnt an Bedeutung

Dabei sind virtuelle Teamevents nicht erst seit Corona gefragt. “In Zukunft werden immer mehr Unternehmen auf digitales Teambuilding setzen”, glaubt Marc Ulrich. Was in der Weiterbildung und bei Fachkonferenzen längst an der Tagesordnung ist, kann sich auch bei der Mitarbeiter-Motivation etablieren. “Trotz der räumlichen Trennung lässt sich auch im virtuellen Raum eine Nähe schaffen”, so Ulrich. Mit seiner Agentur hat der Event-Experte bereits zahlreiche Online-Teambuildings für große Unternehmen umgesetzt, darunter Kunden wie Amazon, Ferrero oder die Sparkasse.

Doch kommt tatsächlich Weihnachtsstimmung im Homeoffice auf, wenn man die Kollegen nur am Monitor sieht? “Dafür braucht man das richtige Format und die richtigen Eventplaner, die jede Feier individuell auf das Unternehmen zuschneiden. Dann ist das Wir-Gefühl auch über Distanz erlebbar”, erklärt Ulrich.

Eventflotte ist eine der größten auf Teamevents spezialisierten Agenturen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei Bonn veranstaltet deutschlandweit vor Ort und im virtuellen Raum Firmenevents aller Art – von Teambuildings über Betriebsausflüge und Kick-Off-Workshops bis hin zu Sommerfesten und Weihnachtsfeiern.

Zahlreiche große Unternehmen haben mit der Eventflotte bereits gearbeitet – u. a. hat die Agentur in den vergangenen beiden Jahren “Kölns größte Weihnachtsfeier” in der LanxessArena ausgerichtet. Über den eigenen Online-Shop weihnachtsplaner.de bietet die Agentur zudem individuell gebrandete Weihnachtsideen und -präsente aus einer Hand.

Mit mehr als 70 Mitarbeitern und bereits über 1,4 Millionen Event-Teilnehmern ist die Eventflotte seit fast 25 Jahren kreativer Event-Partner für Unternehmen.

www.eventflotte.de

www.weihnachtsplaner.de

Firmenkontakt

Eventflotte

Marc Ulrich

Walporzheimer Straße 30

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

0 26 41 918 77 – 60

info@eventflotte.de

https://www.eventflotte.de/

Pressekontakt

Siccma Media GmbH

Hannah Wagner

Goltsteinstr. 87

50968 Köln

0221 348 038 – 29

eventflotte@siccmamedia.de

http://www.siccmamedia.de/

Bildquelle: @Eventflotte