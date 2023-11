Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder

Spendenaktion der Asseco Solutions an die Durlacher Tafel

Karlsruhe, 23.11.2023 – Kinderaugen zum Strahlen bringen – in der Weihnachtszeit braucht es dazu eigentlich nicht viel. Doch was, wenn es am Nötigsten fehlt und selbst ein kleines Geschenk in der Adventszeit zur finanziellen Herausforderung wird? In der Realität ist dies leider keine Seltenheit: Fast 200 Kinder sind derzeit allein im Raum Karlsruhe-Durlach auf Unterstützung angewiesen. Für die ebenfalls in Karlsruhe ansässige Asseco Solutions Anlass genug, ihre diesjährige Weihnachtsaktion in Zusammenarbeit mit der Durlacher Tafel zu realisieren. Am gestrigen 22. November füllten die Mitarbeiter des ERP-Spezialisten weihnachtliche Turnbeutel zum Selberbemalen mit verschiedenen Leckereien und einer kleinen Überraschung. Die gepackten Weihnachtsgeschenke übergab Asseco-Vorstand Sascha Wellershoff heute der gemeinnützigen Organisation.

„Weihnachten ist das Fest der Kinder – und dass manche Kinder diesen Zauber nicht spüren können, weil finanzielle Mittel fehlen, dürfen wir nicht hinnehmen“, betont Sascha Wellershoff. „Ich freue mich daher sehr, dass wir mit unserer diesjährigen Weihnachtsaktion ganz lokal vor Ort, gewissermaßen vor unserer Haustür, etwas Gutes tun. Mit welchen Herausforderungen Kinder aus benachteiligten Familien tagtäglich konfrontiert sind, können sich die meisten von uns nicht vorstellen. Für mich war es daher auch ein persönliches Anliegen, dazu beizutragen, ihnen mit unserem Geschenk zumindest eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Kolleginnen und Kollegen als fleißige Weihnachtswichtel tatkräftig mitangepackt haben. Ich hoffe, die Geschenkpäckchen werden den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern – denn das ist für mich der Kern von Weihnachten.“

Ehrenamtliche Hilfe für Bedürftige

Entgegengenommen und verteilt werden die gepackten Geschenke von der Durlacher Tafel. Bereits seit 2007 sammelt diese überschüssige Lebensmittel und Hygieneartikel und gibt sie an bedürftige Menschen weiter. Gut 50 ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen so derzeit ca. 1.000 Personen im Gebiet Durlach. Das Angebot der gemeinnützigen Organisation richtet sich an Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben, Alleinerziehende, einkommensschwache Familien, Rentner, Menschen in Not sowie verschiedene soziale Einrichtungen.

Diese Pressemitteilung ist unter www.applus-erp.de und www.phronesis.de abrufbar.

Asseco Solutions

Seit über 30 Jahren bietet die Asseco Solutions mit Hauptsitz in Karlsruhe modernstes ERP für den gehobenen Mittelstand. Ihre webbasierte ERP-Lösung APplus bündelt Funktionen wie Projektmanagement, CRM, Dokumentenmanagement, Warenwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung, Finanzwesen und Servicemanagement in praxisnahen Workflows und deckt so alle wesentlichen Stufen moderner Wertschöpfungsketten integriert ab. Derzeit setzen mehr als 2.000 Kunden auf APplus. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung agiert Asseco als Vorreiter für zukunftsweisende Technologien wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Die Asseco-KI unterstützt Anwender in Bereichen wie Vertrieb, Lagerhaltung oder Prozessautomatisierung. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeiter an mehr als zehn Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Guatemala und Polen. Als Teil der weltweiten Asseco-Gruppe mit 33.000 Mitarbeitern bietet Asseco seinen Kunden eine ideale Kombination aus lokalem Fokus und globaler Handlungsfähigkeit.

