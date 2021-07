Weil das Meer mehr bietet | Die Welt der Meereskosmetik

Das Meer: ungeheuer groß, unfassbar tief und unendlich reichhaltig.

Wenn wir an das Meer denken, assoziieren wir es meistens mit einem schönen, erholsamen Urlaub. Denn wer liebt es nicht zur Abkühlung ins Meer zu springen und das salzige Wasser auf der Haut zu spüren. Doch auch in der Kosmetik spielt das Meer eine wichtige Rolle.

Was ist das Besondere an Meereskosmetik?

Das Meerwasser enthält verschiedenste Mineralstoffe und Spurenelemente. Kalium, Natrium und Chlorid regulieren den Wasserhaushalt der Zellen und verbessern die Funktion der Hautbarriere. Die Meeresmineralien erhöhen somit nachhaltig den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Magnesium hingegen stärkt den Zellstoffwechsel und fördert die Durchblutung. Auch Meeresalgen sind ein wichtiger Bestandteil der Meereskosmetik. Sie besitzen eine sehr hohe Wirkstoffdichte, da sie die Nährstoffe aus dem umgebenden Wasser aufnehmen. Algen haben also einen hohen Gehalt an Mineralien und Spurenelementen und sind der Schlüssel zu Anti-Aging Pflege. Sie fördern Entgiftungsfunktionen der Haut, schützen vor negativen Umweltfaktoren, verhindern das Austrocknen der Haut und wirken besonders regenerierend und straffend auf der Haut. Meereskosmetik sticht innerhalb der Naturkosmetik hervor, da die Inhaltstoffe aufgrund des evolutionären Vorsprungs der Meerespflanzen komplexer an Stressfaktoren angepasst sind als die der Landpflanzen.

