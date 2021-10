Weil Vermögen von mögen kommt!

Heidelberger Vermögen feiert 5. Geburtstag

Heidelberg, im Oktober 2021 – Die Geschichte der Heidelberger Vermögensmanagement GmbH begann im Jahr 2016.

Im Oktober 2016 nahm die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH (kurz: Heidelberger Vermögen) ihre Geschäftstätigkeit auf und erlang im gleichen Jahr die Lizenz nach §32 KWG. Als “Start-up” fingen das Unternehmen bei null an und machte sich in der Branche schnell einen Namen. Seitdem ist einiges passiert um das elfköpfige Team des kleinen und wendigen Vermögensberaters mit Sitz im Herzen Heidelbergs.

2017 legten sie aufgrund vieler Nachfragen ihre eigenen Publikumsfonds auf, die die Anlagestrategien der Vermögensverwaltung abdeckt. Im November 2020 zeichnete der Elite Report des Handelsblattes die Heidelberger Vermögen mit dem Prädikat cum laude aus. Seit Februar 2021 besteht die Möglichkeit, über die digitale Vermögensverwaltung Gelder zu investieren und das bereits ab 25.000 Euro. Auch das Wachstum nimmt rasant Fahrt auf – im kommenden Jahr werden zwei neue Mitarbeiter das Unternehmen bereichern.

Ein erfolgreiches Team

Alle Kolleginnen und Kollegen der HDVM können auf einen langjährigen und erfolgreichen Erfahrungsschatz im Private Banking und der Vermögensverwaltung zurückblicken. Geleitet wird das Team von den Geschäftsführern Daniel Kolb und Stephan Schmidt.

Mit Andreas Job hat das Unternehmen seit 2017 ein zusätzliches Ass im Ärmel. Der Prokurist verfügt als Finanzierungsspezialist über eine fast 30-jährige Berufserfahrung im Kreditbereich und erweitert so die Produktpalette der Gesellschaft.

Heidelberger Vermögen, ein eigenständiges Unternehmen

Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH bietet privaten, professionellen und institutionellen Kunden Unterstützung in Sachen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung sowie die Vermittlung weiterer Finanzdienstleistungen an. Sie verfügt über ein risikoorientiertes Vermögensmanagement mit eindeutiger, klarer Marktmeinung. Leitlinien sind dabei nicht Gewinnmaximierung und Shareholder Value, sondern vielmehr Nähe, Vertrauen und Nachhaltigkeit. Stets im Fokus des Unternehmens steht, dass die Kunden verstehen sollen, was ihnen empfohlen wird und dass die Berater zu 100 % dahinterstehen. Von Menschen für Menschen eben!

Mehr Informationen unter www.heidelberger-vermoegen.de

