wein.plus: Kollektionen und Entdeckungen des Jahres

wein.plus, Europas größte unabhängige Weinplattform, hat 26 Weingüter mit den Kollektionen des Jahres sowie als Entdeckungen des Jahres prämiert.

Verkostungsleiter Marcus Hofschuster hat in dieser Saison die Auszeichnung “Kollektion des Jahres” an 17 Produzenten aus ebenso vielen Anbaugebieten in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Griechenland vergeben. Zudem hat er neun bislang wenig bekannte Betriebe aus Deutschland, Italien und Frankreich aufgrund ihrer hervorragenden Weinqualitäten als “Entdeckungen des Jahres” gewürdigt.

“Die Preise gehen an bedeutende Spitzenproduzenten sowie die spannendsten Neuentdeckungen jener Anbaugebiete, aus denen wir eine ausreichend repräsentative Auswahl an Weinen in der vergangenen Verkostungssaison probieren konnten”, erklärt Marcus Hofschuster die Auswahl.

In der Saison 2020/2021 hat er insgesamt rund 10.000 Weine bewertet, von denen knapp 1.900 mehr als 90 Punkte erreichten. Aus diesem umfassenden Bestand von Kritiken hat Hofschuster nach strengen Kriterien die Weingüter für die Kollektionen und Entdeckungen des Jahres ausgewählt. “Oft sind es Nuancen, die den Ausschlag zur Prämierung geben”, beschreibt der Verkostungsleiter den aufwendigen und anspruchsvollen Wertungsvorgang.

Seit dem Jahr 2000 verkostet Marcus Hofschuster für die Weinkritiken von wein.plus die Spitzenweine Europas: immer blind und stets unter den gleichen Bedingungen im Verkostungsraum in Erlangen. Er arbeitet unbestechlich, präzise und gründlich.

wein.plus gratuliert diesen Weingütern:

Kollektionen des Jahres

Deutschland

Weingut Adeneuer (Ahr)

Weingut Salwey (Baden)

Weingut am Stein (Franken)

Weingut Heymann-Löwenstein (Mosel)

Weingut Emrich-Schönleber (Nahe)

Weingut Rings (Pfalz)

Weingut Peter Jakob Kühn (Rheingau)

Weingut Battenfeld-Spanier (Rheinhessen)

Weingut Albrecht Schwegler (Württemberg)

Italien

Dirupi (Lombardei)

Rinaldi Giuseppe (Piemont)

Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof (Südtirol)

Riecine (Toskana)

Österreich

Weingut Dorli Muhr (Niederösterreich)

Weingut Ploder-Rosenberg (Steiermark)

Frankreich

Domaine Jamet (Rhone)

Griechenland

Kechris Winery (Makedonien)

Die Entdeckungen des Jahres:

Deutschland

Weingut Greiner (Baden)

Weingut Giegerich (Franken)

Rebenhof Willi Orth (Rheingau)

Tomislav Marković (Rheinhessen)

Weingut Eisele (Württemberg)

Italien

La Grazia (Lombardei)

Le Piane (Piemont)

Tröpfltalhof (Südtirol)

Frankreich

Domaine de Rosiers (Rhone)

