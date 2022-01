Weishaupt Werksvertretung Reutlingen- Guenstiger und umweltschonender heizen mit Wasserstoffbeimischung

Günther Baumann GmbH Reutlingen – Gas, Öl, E-Fuels und Wasserstoff. Umweltschonende Technologien und Heizungsanlagen werden von Weishaupt für das Heizungshandwerk und ihre Endkunden entwickelt.

Günther Baumann GmbH Reutlingen – Gas, Öl, E-Fuels und Wasserstoff. Umweltschonende Technologien und Heizungsanlagen werden von Weishaupt für das Heizungshandwerk und ihre Endkunden entwickeln.

Die Preise für Heizstoffe steigen. So mancher überlegt sich welches die vernünftigste – und günstigste – Art zu Heizen ist. Muss ich nun im Winter frieren? Können bei den steigenden Anforderungen und im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit langfristig noch Kosten eingespart werden? sind immer öfter die Fragen. Doch die Entwickler bei den Herstellern denken mit und voraus.

Moderne Brennwertheizungen können auch klimaschonender mit Beimischung klimaneutraler Brennstoffe betrieben werden. Das bietet die Günther Baumann GmbH ihren Handwerkerkunden, also den Heizungsbauern und Anlagenmechanikern in der Region Reutlingen an. Winfried Baumann, Geschäftsführer und im Innendienst für die Technik und den Verkauf der Anlagen zuständig, weiß wie es geht.

Entgegen anderslautender Prognosen werden Gas und Öl auch in den kommenden Jahrzehnten mit Abstand weiterhin die wichtigsten Brennstoffe im Wärmemarkt sein. „Da muss reagiert werden“, ist sich Winfried Baumann sicher. Und mit Wasserstoffbeimischungen zu Gas, vor allem mit grünem Wasserstoff, ist er auf der sicheren Seite. Grüner Wasserstoff ist der, der mit regenerativen Energien erzeugt wird, z.B. mit Windkraft oder Solarstrom.

Das Weishaupt Gas-Brennwertgerät WTC-GW kann verschiedene Brennstoffe mischen. Das Gasbrennwertgerät verfügt serienmäßig über die Verbrennungsregelung SCOT und passt sich den vorhandenen Gasqualitäten selbständig an. Das selbstkalibrierende System reagiert so auf unterschiedliche Beimischungen, Umwelt- und Temperatureinflüsse. Dadurch ist auch eine Beimischung von bis zu 30% Wasserstoff möglich. Die Nutzung des Gases ist somit immer optimiert. Es wird ein immer wichtigerer Baustein, um die Umwelt zu schonen. Der Verbraucher und das Heizungsbau-Handwerk ist so für die Zukunft vorbereitet.

Die Innovationsfreude des Unternehmens Weishaupt in Richtung Verbrauch oder Umwelt ist stetig sichtbar. Die Anlagenmechaniker von Pfullingen, Reutlingen, Tübingen bis zum Bodensee werden von Winfried Baumann zum Thema Umwelt ständig informiert. Das alles passt bestens zu Baumanns Einsatz als „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie soziales Engagement.

Die Günther Baumann GmbH ist in Reutlingen der Partner der Weishaupt Brenner und Heizsysteme. Die Fachfirma mit Montage- und Kundendienst konnte seit über 50 Jahren Erfahrung sammeln. Sie kennen sich mit der Technik aus. Sie planen für und betreuen ihre Kunden mit der etablierten, modernen Technik von Weishaupt.

Moderne Brennwertgeräte sind effizient und mit erneuerbaren Energien kombinierbar. Die Heizung funktioniert wie gewohnt, spart aber zusätzlich im Gegensatz zum herkömmlichen, fossilen Gas CO2-Emissionen ein. Ein Weg in eine gute Zukunft, mit herkömmlicher Technik. Klimaschutz und Gasheizung können zusammenpassen. Gut zu wissen für die Kundschaft. Als Anlagenmechaniker und Heizungsbauer kann man sich damit positionieren. Es bedarf nicht unbedingt des kompletten Austausches der gesamten Anlage, sondern lediglich einer Modernisierung des Brenners auf neuere Brennwerttechnik – und der Beimischung des Wasserstoffes. Das ist ein Umweltaspekt, der nicht zu verachten ist.

Das Weishaupt Gas-Brennwertgerät WTC-GW ist in drei Leistungsgrößen erhältlich und kann damit Wohnformen von der Etagenwohnung bis hin zu kleinen bis mittelgroßen Wohngebäuden komfortabel und hocheffizient mit Wärme versorgen. Einfach bedienbar via App, Web oder am Gerät selbst. Die Geräte passen ihre Leistung stufenlos den jeweiligen Wärmeanforderungen an. Durch den damit erfolgenden kontinuierlichen Brennerbetrieb bei mittleren Außentemperaturen erhöht sich so die Effizienz.

Wie kommt aber der extrem hohe Wirkungsgrad zustande? Das moderne Weishaupt Brennwertgerät hat einem Wirkungsgrad von 110%(!). Das Heizsystem mit Brennwerttechnik ist durch seine besondere Konstruktion der Wärmetauscherfläche in der Lage, den Abgasen nicht nur die Verbrennungswärme, sondern auch die Verdampfungswärme zu entziehen und dem Heizungssystem zuzuführen. Die Abgase kondensieren noch im Wärmetauscher und geben die dabei entstehende Wärme an das Heizsystem ab. Dadurch übersteigt der rechnerische Wirkungsgrad die theoretische Grenze von 100 %. Gut so!

Auch das ist ein Verkaufs-Vorteil: Es kann ein Schritt für den Kunden auf dem Weg in die Klimaneutralität darstellen. Die Kundschaft muss eben rechtzeitig fit für den Klimaschutz mit Brennstoffen gemacht werden. Der Trend zu Umwelt- und Klimafreundlichkeit ist im Markt stark zu spüren. Daher ist es gut, darauf reagieren zu können und ganz vorn dabei zu sein. Zusätzlich dazu kommt, dass es einen positiven Klima- und Geldbeuteleffekt hat. Realisierte Beispiele zeigen, dass durch den Austausch der Heiz- und Regeltechnik Gesamteinsparungen von bis zu 30 % gegenüber veralteten Heizkesseln möglich sind.

Neben den teureren Wärmepumpen sind die neue Generation der Gas-Brennwertgeräte eben auch eine kostengünstigere Möglichkeit, Kunden zu erreichen. Die Umstellung ist durch die staatliche Förderung fast kostenneutral zu realisieren.

„Die Zukunft geht in Richtung Klimaneutralität!“ Ist sich Winfried Baumann sicher.

