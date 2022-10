Weissenberg zum fünften Mal in Folge frauenfreundliches Unternehmen

Wolfsburg – Auch in diesem Jahr hat die Zeitschrift BRIGITTE wieder in Zusammenarbeit mit den Personalmarketing-Profis von TERRITORY Embrace einen Online-Fragebogen mit 80 Fragen zur Gleichstellung der Frauen in den Unternehmen an Firmen in ganz Deutschland verschickt. Zum fünften Mal in Folge wurde die Weissenberg Business Consulting GmbH aus Wolfsburg als frauenfreundliches Unternehmen mit 4 von 5 möglichen Sternen ausgezeichnet und zählt damit zu den 167 frauenfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Abgefragt wurden die Bemühungen der Firmen beim Thema Gleichstellung in fünf Bereichen: Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie der Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung. In die Bewertung floss auch der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die selbst auferlegten Frauen-Quoten der Unternehmen ein.

„Wer im Wettbewerb bestehen will, muss das Potenzial seiner Mitarbeiter ausschöpfen. Es liegt deshalb in unserem ureigenen Interesse, Frauen die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleichen Aufstiegschancen zu bieten wie den männlichen Kollegen und auf allen Ebenen die besten Frauen und Männer einzusetzen. Dazu gehört selbstverständlich auch, ihnen über flexible Arbeitszeitmodelle die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu geben. Denn unserer Erfahrung nach sind Frauen bestens ausgebildet und ebenso qualifiziert, wie es ihre männlichen Kollegen sind,“ erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

„Frauen gehen mit Herausforderungen anders um als Männer und gehen Themen häufig anders an. Ihre spezifischen Sichtweisen bereichern die Diskussion und befördern die Suche nach erfolgreichen Lösungsstrategien für das Unternehmen. Damit verbessern wir unsere Chancen für innovative Produktentwicklungen und kreative Problemlösungen. Es wäre fahrlässig, dieses Potenzial nicht zu nutzen und zu fördern“, ergänzt Sabrina Rühle, Manager Talent Acquisition bei Weissenberg.

Der Fragebogen und auch die Auswertungslogik wurden in diesem Jahr von dem Beirat der BRIGITTE-Arbeitgeberstudie 2022 weiterentwickelt und an einigen Stellen angepasst. Dem Beirat gehören die mehrfache Aufsichtsrätin und Senior Advisor Janina Kugel, die Wissenschaftliche Leiterin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die Fair Pay-Expertin Henrike von Platen, die Vorstandsvorsitzende der Arbeitgeberinitiative „Charta der Vielfalt“ Ana-Cristina Grohnert und die Geschäftsführerin von Queb, dem Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Susanne Hüsemann an.

Die detaillierten Ergebnisse sowie die komplette Liste der besten Unternehmen sind unter www.brigitte.de/besteunternehmen2022 einsehbar.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt 82 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

