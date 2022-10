Weißgold-Ohrringe: Wie wähle ich die richtigen aus?

Es gibt viele Modelle von Ohrringen aus Weißgold, und jedes hat seine eigene Besonderheit. Entdecken Sie mit uns einige der beliebtesten Arten von Ohrringen aus Weißgold und finden Sie die Ohrringe, die zu Ihnen oder der Frau, die Sie lieben, passen.

Wenn Sie Ohrringe aus Weißgold kaufen möchten, sollten Sie zunächst wissen, dass es dieses Edelmetall in verschiedenen Legierungen gibt. Seine Reinheit ist an seiner Bezeichnung zu erkennen. Auf dem Markt können Sie Weißgoldschmuck in folgenden Legierungen kaufen:

-375er Weißgold

-585er Weißgold

-750er Weißgold.

Der Unterschied zwischen diesen Legierungen besteht in dem Goldanteil, die durch die Zahl definiert ist. So enthält zum Beispiel ein Ring aus 375er Weißgold nur 37,5 % Gold, während ein Armband aus 585er Weißgold 58,5 % Weißgold enthält. Schmuckstücke aus diesen Weißgoldarten sind daher von geringerer Qualität als 750er Weißgold.

Das Weißgold 750 besteht zu 75 Prozent aus reinem Gold. Ohrringe aus 750er Weißgold haben 18 Karat.

Schauen wir uns nun die Unterschiede zwischen den gängigsten Ausführungen von Ohrringen aus Weißgold an.

1) OHRSTECKER

Weißgold-Ohrstecker sind ein klassisches und zeitloses Modell, das für Frauen jeden Alters geeignet ist. Wenn ein Edelstein in Weißgold gefasst ist, handelt es sich häufig um einen Diamanten. Weißgold-Ohrstecker mit einem einzigen Brillanten werden auch Point-of-Light-Ohrringe genannt, denn die Diamanten wirken wie ein einzelner Lichtpunkt.

2) OHRHÄNGER

Es gibt viele Arten von Ohrhängern aus Weißgold. Diese Ohrringe können, wie der Ohrstecker, mit oder ohne Edelsteine gefertigt werden. Der Anhänger kann verschiedene Formen haben und auch aus einem einzigen Edelstein bestehen. So gibt es Tropfenohrringe und Ohrringe mit Ohrhänger in Form eines Kreuzes, eines Herzens oder von Buchstaben des Alphabets. Eine besondere Art von Weißgold-Ohrhängern sind die Tennis-Ohrringe.

3) TENNIS-OHRRINGE

Tennis-Ohrringe aus Weißgold bestehen aus einer ununterbrochenen Reihe von Diamanten oder anderen Edelsteinen wie Rubinen, Smaragden oder Saphiren.

Sie können mit einer, zwei oder drei Reihen aus Edelsteinen bestückt sein. Diese Diamant-Ohrringe vermitteln den Eindruck von fließender und außergewöhnlicher Eleganz.

4) CREOLEN

Creolen sind runde Ohrringe, welche verschiedene Durchmesser haben können. Creolen können mit oder ohne Edelsteine bestückt werden. Sehr beliebt sind die Creolen aus Weißgold mit Diamanten. Sie können eine oder bis zu drei Reihen Diamanten beinhalten und sind ein unverzichtbarer Hingucker. Creolen aus Weißgold mit Diamanten sind sehr schöne und hochwertige Weißgold-Ohrringe, die perfekt zu einem eleganten Kleid bei einem Galaabend getragen werden können.

Sie interessieren sich für Schmuck aus Weißgold? Dann lesen Sie den Blog in unserem Online-Shop.

Im Online-Shop weissgold-valenza.de finden Sie edle Ohrringe aus Weißgold mit Diamanten, Rubinen und Saphiren zu günstigen Preisen.

