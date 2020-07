Weiter-denken: eine gewinnende Strategie.

Der “German Brand Award” 2020 ist unser!

Als 2018 eine der bekanntesten deutschen Marken einen kleinen, eher wenig preisverdächtigen Job bei uns platzierte, kamen wir aus dem Nachdenken nicht mehr heraus: Wir dachten auf einmal an interaktives Verpackungsdesign, neue Bildwelten, an das Redesign aller Kommunikationsmittel, an ein völlig neu konstruiertes (und patentiertes) POS-Regalsystem und schließlich (weil wir da gerne weiter-denken wo andere auch mal aufhören) an einen Leitfaden für das CRM plus ein neues, einheitliches Wording. Puh … Diese Gedanken mussten wir natürlich mit HAILO teilen. Der ganzheitliche Ansatz war dann so überzeugend, dass das, was mit einem Salesfolder begann, direkt in ein Kick-off-Meeting für eins unserer größten und schönsten Projekte führte: dem strategischen Marken-Relaunch von HAILO (und zu dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft). In der Kategorie “Brand Strategy/Brand Identity” bekamen wir dafür die Auszeichnung vom “German Design Council”. Wir verneigen uns.

Über BRAINARTIST

BRAINARTIST gibt es seit 1992. Inhabergeführt, und mit derzeit 13 festen Mitarbeitern, am Standort

Eltville, hochtourig unterwegs in strategischer Markenführung, kreativen Designlösungen und

ideenreicher Inszenierung am POS. Das Angebot, auch für große Kunden unkompliziert mit einem

kompakten Team ein echtes Full-Service-Spektrum bieten zu können, gehört zum Erfolgsrezept der

Agentur. Zu den langjährigen Kunden aus den verschiedensten Branchen gehören u.A. Marken wie NIKE, Weber-Grill, Google, GUCCI, Schöffel Outdoor Wear und HAILO.

