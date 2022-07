WEKA launcht „connect business“

Das neue internationale Webmagazin adressiert alle Aspekte der Telekommunikationsbranche – immer an der Spitze von Innovation und technologischer Entwicklung.

München, 27. Juli 2022. Die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH (WEKA) hat heute ein neues Webmagazin für die Telekommunikationsbranche herausgebracht: „connect business“. Im Zuge der zunehmenden Internationalisierung des WEKA-Verlages soll „connect business“ als Plattform für alle relevanten Themen der Branche dienen, heute und in Zukunft. Dies umfasst viele Aspekte der Digitalisierung und gibt Antworten auf Fragen wie: Welche Technologien werden das Versprechen von 5G erfüllen? Ist 5G schon bereit für die Allgemeinheit? Wie können Unternehmen von mobilen privaten Netzen profitieren? Wie können wir den Ausbau von Glasfaseranschlüssen in Deutschland beschleunigen? Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich und auf dem Weg in die Giga-Bit-Gesellschaft? Wie sieht das Internet der Zukunft aus? Bewähren sich die neuen Mitigationsregeln? Sind Open RAN und Cloud Computing auf dem Vormarsch? Wie können Autos über 5G vernetzt werden? Wie viel Streaming verträgt der Markt? Wie gut funktioniert die Substitution von Festnetz durch Mobilfunk? Wie sicher sind die Mobilfunknetze? Droht die Datenkatastrophe im Festnetz und wie kommt das Hochgeschwindigkeitsinternet in die ländlichen Gebiete?

Dirk Waasen, Verlagsleiter der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, erklärt zum neuen englischsprachigen Webmagazin: „Telekommunikation und Konnektivität befinden sich auf der spannendsten Reise aller Zeiten. Taktiles Internet, das Metaversum, Robotik, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Cloud-Dienste, das Internet der Dinge und viele andere Megatrends, die heute noch nicht erkennbar sind, werden unser Leben komplett auf den Kopf stellen – und an zahlreichen Stellen verbessern. Für connect ist dies der Beginn einer neuen Ära, die wir mit ‚connect business‘ begleiten werden. Und zwar von heute an.“

Die erste Ausgabe von „connect business“ konzentriert sich auf Einblicke in die diesjährige connect conference – ein exklusives Networking-Event mit internationalen hochkarätigen Referenten und Vertretern der Telekommunikationsbranche. In Kürze finden die Leserinnen und Leser auch alle mobilen Benchmark-Tests, sowie die Festnetz-Benchmark-Messungen, die connect gemeinsam mit seinem langjährigen Partner umlaut auf internationaler Ebene durchführt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://business.connect.de

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH verschrieben. Mit ihren Marken connect, connect business, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO und stereoplay begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten, sowohl Print als auch Digital. Hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Messlabor Testlab sind steter Anspruch. Nicht zuletzt deshalb gehört die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Messlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

Firmenkontakt

connect

Thomas Richter

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 152 552 290 28‬

trichter@wekanet.de

https://www.weka-media-publishing.de/

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 177 696 28 36

WEKA@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.