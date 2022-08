Welche Immobilien sollten Sie kaufen, wenn Sie sie vermieten wollen

Es ist wichtig zu wissen, dass die Vermietung von Immobilien in Dubai sehr gefragt ist.

Sollten Sie eine Immobilie in Dubai oder einem anderen Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate kaufen und welche Option ist besser: Villen, Apartments oder Studios

Ein großer Teil der Stadtbevölkerung besteht aus Ausländern, für die das Mieten von Immobilien in Dubai viel erschwinglicher ist als deren Kauf.

Dies ist eine durchschnittliche Situation, selbst wenn man den ganzjährigen Strom von Touristen in den Vereinigten Arabischen Emiraten außer Acht lässt.

Unter diesen Bedingungen ist der Kauf einer Immobilie zur anschließenden Vermietung ein ziemlich kluger Schachzug.

Um jedoch einen maximalen Gewinn aus solchen Investitionen zu erzielen, ist es wichtig, richtig zu bewerten, welche Art von Immobilie und in welchem Bezirk Sie kaufen sollten.

Allgemeine Trends auf dem Mietimmobilienmarkt in Dubai

Bevor Sie eine Immobilie in Dubai kaufen, müssen Sie entscheiden, wie genau Sie sie nutzen wollen. Wenn Sie eine Immobilie zur Eigennutzung erwerben, sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben sowie das Vorhandensein einer Verkehrskreuzung und einer entsprechenden sozialen Infrastruktur berücksichtigen.

Wenn Sie jedoch eine Immobilie kaufen, um sie später zu vermieten (sowohl vorübergehend als auch ganzjährig), müssen Sie eine viel gründlichere Analyse durchführen.

Beim Kauf einer Mietimmobilie ist es vor allem wichtig, sich auf die Vorlieben Ihrer potenziellen Mieter zu konzentrieren.

Dies betrifft nicht nur den Stadtteil und die Auswahl der Wohnung, sondern auch die Anzahl der Schlafzimmer, das Vorhandensein von Schulen und Kindereinrichtungen in der Nähe usw.

Wichtig: Bei der Auswahl eines bestimmten Immobilientyps für die Vermietung müssen in erster Linie die Interessen und Bedürfnisse der Mieter im Vordergrund stehen. Auch wenn die nominalen Amortisationsindikatoren von Privathäusern höher sind, was nützt es, ein Haus zu kaufen, wenn es leer stehen wird?

Bewertung der beliebtesten Immobilientypen in Dubai

Laut der Analyse des Mietwohnungsmarktes für die letzten 6 Monate des Jahres 2019 waren Ein-Zimmer-Wohnungen die beliebteste Option bei potenziellen Mietern. Dieser Trend hat eine einfache Erklärung: In Dubai leben und arbeiten sehr viele Ausländer und junge Paare, die eigentlich noch keine großen Wohnungen mit mehreren Schlafzimmern oder Luxusvillen benötigen.

Gleichzeitig werden relativ kleine Einzimmerwohnungen, obwohl sie erschwinglich und kompakt sind, allmählich weniger beliebt. Dieser Trend hängt weitgehend mit dem allgemeinen Rückgang der Immobilienpreise in den letzten zwei Jahren zusammen. Jetzt können es sich auch Mieter mit einem begrenzten Budget leisten, eine einigermaßen komfortable und geräumige Wohnung zu mieten. Außerdem ist der Unterschied zwischen den monatlichen Preisen für Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen nicht mehr so groß.

Was die Lage anbelangt, so sind die zentralen Stadtteile traditionell die beliebtesten und rentabelsten:

– Business Bay ist eine der begehrtesten Adressen in Dubai und ein wichtiges Geschäftszentrum, das Luxuswohnungen in Hochhäusern, Fünf-Sterne-Hotels, ein gut ausgebautes System und eine prestigeträchtige Lage bietet.

Business Bay ist eine Masterplan-Gemeinschaft mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in günstiger Lage. Die Gemeinde befindet sich entlang des Dubai Canal, in der Nähe von Downtown Dubai. Business Bay hat eine Gesamtfläche von 80 Millionen Quadratmetern und umfasst Bürogebäude, Hotels, Wohnhochhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Fitnesseinrichtungen und einen Gemeinschaftspark.

Sie liegt an der Küste des Dubai Canal und in der Nähe des berühmten Stadtzentrums von Dubai, das nur 10 Minuten entfernt ist. Die Gemeinde ist über die Sheikh Zayed Road und die Al Khail Road mit dem Rest der Stadt verbunden.

Dank der guten Anbindung an die wichtigsten Autobahnen können die Bewohner fast alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt schnell und bequem erreichen. In nur 15 Minuten erreicht man den City Walk oder die Jumeirah Beach Residences. Die beliebte Palm Jumeirah und der Yachthafen von Dubai sind nur 10 Autominuten von der Business Bay entfernt.

Immobilien in Business Bay

– Dubai Marina – „Arabisches Venedig“ – diesen Namen erhielt Dubai Marina aufgrund seines ausgedehnten Golfs. Es ist ein prestigeträchtiges Wohngebiet in Dubai mit zahlreichen Wolkenkratzern, Hotels und Restaurants. Mit einer Gesamtfläche von nur vier Quadratkilometern ist Dubai Marina einer der kleinsten Stadtteile von Dubai. Er ist der zweitkleinste nach Downtown Dubai, das nur zwei Quadratkilometer groß ist. Dennoch ist Dubai Marina das am stärksten bebaute und bevölkerte Gebiet.

Dubai Marina liegt an der Westseite von Dubai zwischen Jebel Ali und Al Sufouh. Sie besteht aus 10 kleineren Stadtteilen. Die Jumeirah Beach Residence ist das bekannteste von ihnen. Sie wurde von Emaar Properties projektiert und realisiert, das unter der Aufsicht der Regierung arbeitet. Das Unternehmen hat auch Sehenswürdigkeiten wie Downtown Dubai, die Dubai Mall, die Dubai Opera, Dubai Fountain und andere geschaffen.

Das Gebiet umgibt den künstlichen Hafen, der sich bis zu 3 Kilometer erstreckt. Daher auch der Name „Dubai Marina“ – „Hafen für die Yachten“.

Immobilien in Dubai Marina

– Bluewaters Island ist eine künstliche Insel neben der Jumeirah Beach Residence in Dubai von Meraas.

Das Projekt bietet Wohnungen und Stadthäuser in bester Lage sowie 5-Sterne-Hotels, Einzelhandelsgeschäfte und Unterhaltungseinrichtungen.

Auf Bluewaters Island befindet sich Ain Dubai, das größte Aussichtsrad der Welt. Bluewaters Island ist ein 1,6-Milliarden-Dollar-Projekt, das von Meraas entwickelt wurde, der Immobiliengesellschaft, die für ihren City Walk in Jumeirah und The Beach at Jumeirah Beach Residence bekannt ist.

Die Anlage befindet sich 500 Meter von der Jumeirah Beach Residence entfernt. Meraas Bluewaters Island gilt als eines der besten Ziele in Dubai.

Auf dem Gelände befinden sich zehn Wohngebäude, zwei 5-Sterne-Hotels, 164 Geschäfte und Cafés sowie die wichtigste Attraktion, das Ain Dubai. Dabei handelt es sich um das größte Aussichtsrad der Welt mit einer Höhe von 210 Metern, das einen ungehinderten Blick über die Stadt bietet.

– Madinat Jumeirah – es heißt übersetzt „Jumeirah City“, benannt wegen der großen Vielfalt in diesem herrlichen Gebiet an der Küste von Jumeirah, südwestlich des Hotels Burj Al-Arab, des Jumeirah Beach und des Wild Wadi Water Park. Der Madinat Jumeirah-Komplex erstreckt sich über 40 Hektar und beherbergt drei Fünf-Sterne-Hotels, zwei Villenkomplexe, den Souk Madinat-Markt und mehr als 50 Restaurants und Bars. Hier können Sie das Freiluft-Amphitheater Madinat Arena und den prächtigen Bankett- und Konferenzsaal Madinat Theatre besuchen. Innerhalb dieser „Stadt“ gibt es 5 Tennisplätze, das Talise Spa Center, ein Sport- und Wellness-Center mit Kletterwand und einen Strand.

Die Idee zu diesem Projekt stammt von der Firma Jumeirah International. Die Entwicklung des Madinat Jumeirah-Komplexes begann im Jahr 2000, und das erste Hotel, Mina A’Salam, wurde bereits 2003 eröffnet. Die Designer verwendeten bei der Einrichtung und Ausstattung eine sandfarbene Farbpalette, um eine alte arabische Stadt in einer Oase nachzubilden. Ein 5 km langer Wasserkanal führt durch die Anlage, auf dem die Besucher mit traditionellen Abra-Booten fahren können. Der Masterplan sieht vor, dass der fußgängerfreundliche Bereich die Atmosphäre einer geschlossenen und gemütlichen Gemeinschaft schafft.

– Emaar Beachfront ist eine 10 Millionen Quadratmeter große, geschlossene Wohnanlage in Dubai Harbour von Emaar Properties.

Die Anlage befindet sich in der Nähe von Dubai Marina, zwischen JBR und Palm Jumeirah, und hat einen schnellen Zugang zur Sheikh Zayed Road, die es den Bewohnern ermöglicht, schnell in den Rest der Stadt zu gelangen. Emaar Beachfront ist eines der beliebtesten Off-Plan-Projekte von Emaar in Dubai.

Emaar Beachfront ist ein Masterprojekt mit 27 Wohntürmen und insgesamt 10.000 Wohneinheiten, darunter 1-4-BR-Apartments, 3-4-BR-Penthäuser und Podiumsvillen. Die Bewohner können die Hoteldienstleistungen von Address Hotels + Resorts und den 1,5 km langen Strand nutzen.

Die meisten Wohnungen in Emaar Beachfront bieten zudem Meerblick und einen Blick auf die Dubai Marina. Das Projekt wurde 2018 gestartet und hat die ersten Musterwohnungen in den Türmen Beach Vista und Marina Vista.

– Dubai Creek Harbour ist eine Gemeinde am Wasser, die am Ufer des Dubai Creek liegt. Die Gemeinde bietet verschiedene gemischt genutzte Wohnanlagen mit Meerblick, Resorts, einen Yacht-Club und einen Jachthafen, Einzelhandelsflächen und Unterhaltungseinrichtungen. Dubai Creek Harbour wurde von Emaar Properties entwickelt.

Das Projekt hieß ursprünglich Lagoons und wurde 2006 von Sama Developments ins Leben gerufen, aber 2009 aufgrund der Finanzkrise eingestellt.

Der von dem neofuturistischen Architekten Santiago Calatrava entworfene Dubai Creek Tower wird das Zentrum des Dubai Creek Harbour bilden und höher sein als der Burj Khalifa.

Dubai Creek Harbour ist ein sehr nachhaltiges und leicht zugängliches Projekt, das aus mehreren in sich geschlossenen, aber miteinander verbundenen Teilgemeinden besteht, darunter Creek Beach, Dubai Square und The Island District. In jeder dieser Untergemeinden befinden sich Apartmentgebäude wie Creek Palace, VIDA Residence Creek Beach, The Grand und The Cove.

Wohnungen mit zwei und drei Schlafzimmern sind die zweitbeliebteste Option bei den Mietern. In den meisten Fällen werden Wohnungen mit zwei und mehr Schlafzimmern von Familien mit Kindern gemietet. Für diese Mieter hat die Nähe zu Schulen und Krankenhäusern oberste Priorität.

Trotz der Beliebtheit von Stadtwohnungen ist die Vermietung von Landhäusern in Dubai nach wie vor von Bedeutung. Villen mit drei Schlafzimmern verzeichneten die höchste Nachfrage. Solche Häuser wurden am häufigsten in Arabian Ranches, Town Square by NSHAMA, Villanova by Dubai Properties, Serenia The Palm und Meraas Cherrywoods vermietet.

Wichtig zu wissen: Villen mit vier und fünf Schlafzimmern werden viel seltener vermietet. Aber auch sie haben ihre Liebhaber. Die günstigsten Lagen für solche großen Gebäude sind Dubai Hills Estate von Emaar Properties und DAMAC Hills.

Villen mit zwei und drei Schlafzimmern sind am beliebtesten. Solche Häuser werden häufig von Freunden oder Kollegen gewählt, die gerne zusammen wohnen, oder von Familien mit Kindern.

Immobilien in Dubai Hills

Es ist zu beachten, dass die Mietrentabilität eines Hauses mit einem oder zwei Schlafzimmern praktisch identisch ist, während die Amortisation einer Villa mit drei Schlafzimmern fast 12 % höher ist als bei Optionen mit einem oder zwei Schlafzimmern.

