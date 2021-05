Welche Unterlagen werden für die Vermietung einer Wohnung benötigt?

Für die erfolgreiche Vermietung einer Wohnung werden vielfältige Unterlagen und Informationen benötigt

Wenn Sie sich entschlossen haben Ihre Wohnung zu vermieten, dann gilt es nicht nur den passenden Mieter zu finden. Bevor eine Wohnung erfolgreich und regelkonform vermietet werden kann, müssen zunächst vielfältige Unterlagen zusammengestellt oder beschafft werden. Das Maklerbüro von Dipl.-Ing. (FH) Christian Reinhart hat umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in der Wohnungsvermietung. “Für die reibungslose Abwicklung einer Vermietung einer Eigentumswohnung ist besonders der Energieausweis von enormer Bedeutung, da diesbezüglich empfindliche Geldbußen drohen. Dem Mietinteressenten muss spätestens bei der Besichtigung ein gültiger Energieausweis vorgelegt werden”, erklärt Immobilienmakler Christian Reinhart. Darüber hinaus werden aber noch weitere Unterlagen benötigt.

Diese Unterlagen dürfen bei einer erfolgreichen Wohnungsvermietung nicht fehlen

In der Regel liegen dem Wohnungseigentümer viele der benötigten Unterlagen bereits vor. Er erhält diese von der Hausverwaltung. Ein erfahrener Immobilienmakler ist darüber hinaus in der Lage fehlende Unterlagen zu beschaffen oder ältere Unterlagen wie z.B. eine Wohnflächenberechnung auf den neuesten Stand zu bringen. Wie erwähnt, bedarf es eines Energieausweises für die Vermietung. Seit Inkrafttreten der Energiesparverordnung (EnEV) am 1. Mai 2014 “ist der Eigentümer verpflichtet, bei dem Verkauf oder der Neuvermietung aktiv den Interessenten den zur Immobilie dazugehörigen Energieausweis vorzulegen”. Des weiteren wird neben der Einordnung in den örtlichen Mietspiegel ein rechtssicherer Mietvertrag benötigt, der die Bedingungen zwischen Vermieter und Mieter vertraglich regelt. Dieser beinhaltet die Verpflichtung der Vertragsparteien, dass einerseits der vereinbarte Mietzins vom Mieter termingerecht bezahlt wird und andererseits, dass im vertraglich festgelegten Rahmen die Immobilie vom Mieter genutzt werden darf. In jedem Fall muss in einem Mietvertrag auch die Adresse des Mietobjekts aufgeführt werden sowie gegebenenfalls bei einer Wohnung, um welche Wohnung es sich im Detail handelt (z.B. Wohnungsnummer, Stockwerk, links, Mitte, rechts). Zudem werden im Vertrag evtl. Kündigungsgründe inkludiert, damit der Vermieter bei nicht rechtmäßigem Gebrauch der Wohnung intervenieren kann. Sofern es einen Vormieter gibt, benötigt man auch ein Übergabeprotokoll und das Kündigungsschreiben des bisherigen Mieters. Weitere Unterlagen, die notwendig sind, um die Vermietung erfolgreich abschließen zu können, sind z.B. die letzte Nebenkostenabrechnung und eine Hausordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft sowie eine Wohnflächenberechnung und einen Grundriss der Wohnung. Hinzu kommen noch aussagekräftige Bilder und 360 Grad Aufnahmen der Wohnung und ein Exposé zur erfolgreichen Werbung und Mietersuche sowie abschließend eine Wohnungsgeberbestätigung. Diese Unterlagen werden übrigens sowohl beim Immobilien Verkauf und Vermietung benötigt.

Folgende Checkliste zur Wohnungsvermietung hilft die benötigten Unterlagen im Blick zu haben:

– Energieausweis

– Hausordnung

– Nebenkostenabrechnung

– Örtlicher Mietspiegel – Mietspiegeleinordnung

– Grundriss und Wohnfläche der Wohnung

– Expose und Bilder zur Wohnung

– Selbstauskunft, Schufa, Einkommensnachweise des Mieters

– Mietvertrag mit Übergabeprotokoll

– Wohnungsgeberbestätigung

Fazit

Wie Immobilienmakler Christian Reinhart erklärt, hat jeder Eigentümer bei der Wohnungsvermietung ähnliche Ziele: “Ein Vermieter will langfristig und erfolgreich seine Eigentumswohnung vermieten und dafür einen passenden Mieter finden, der das Mietobjekt pfleglich behandelt und pünktlich und zuverlässig die Miete bezahlt.” Hierbei unterstützt das Maklerbüro seine Kunden und besorgt alle nötigen Unterlagen, damit die Vermietung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es lohnt sich auch frühzeitig Informationen über den möglichen Mieter einzuholen (unter Berücksichtigung des Datenschutzes), damit in Bezug auf Beruf, Familienstand oder bisherige Wohnung bereits eingeschätzt werden kann, ob der Mieter den gewünschten Anforderungen entspricht.

Herr Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und mehr als 10 Jahre Erfahrung als Immobilienmakler in der Metropolregion Nürnberg. Die Metropolregion Nürnberg ist ein fester Begriff und umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Alle drei Städte grenzen fast unmittelbar aneinander.

Als ausgebildeter Bauingenieur verfügt er über viel Erfahrung in der Planung und Ausführung von Wohnimmobilien. Die Kunden seine Maklerbüros profitieren in vielerlei Hinsicht davon. Dieser Hintergrund macht ihn für die Beurteilung und Bewertung von Immobilien oder über Renovierungsarbeiten zum absoluten Profi im Maklerbereich.

Das Team um Christian Reinhart besteht aus mehreren Immobilienmaklern und freiberuflichen Mitarbeitern, die nach Bedarf eingesetzt werden. Das Credo jedes Mitarbeiters ist es, viel Zeit für die Kunden zu haben und der Kommunikation mit ihnen oberste Priorität einzuräumen. Fairness in den Geschäftsprozessen für alle Beteiligten ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Damit wird nicht nur geworben, dies wird täglich auch gelebt: “Ihr fairer Makler” eben.

In der Regel erreichen die Kunden ohne Umweg die Mitarbeiter und Christian Reinhart direkt telefonisch. Die Kommunikationswege innerhalb des Büros sind kurz. Binnen weniger Stunden reagiert das Büro auf Anrufe, Mails oder über seine Social Media Plattformen.

Der Schwerpunkt des Büros liegt bei Wohnimmobilien. Bei der Vermietung und dem Verkauf von Wohnhäusern. Das Spezialgebiet ist der Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Dies bestätigen unzählige erfolgreich durchgeführte Verkäufe und Vermietungen von Wohnungen und Häusern in der Metropolregion. Hier erfahren Sie mehr: www.immobilienmakler-nbg.de

Kontakt

Immobilienmakler Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart

Christian Reinhart

Königstorgraben 11

90402 Nürnebrg

0911-13008249

kontakt@immobilienmakler-nbg.de

https://www.immobilienmakler-nbg.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.