Vital-Salatöl – hochwertig und nachhaltig in Bayern produziert

Viele greifen im Frühling und Sommer auf einen gesunden Salat zurück und fragen sich dann: Welches Öl nimmt man für den Salat? Perfekt für Salate aller Art ist das neue Vital-Salatöl der mehrfach zertifizierten Ölmühle Hartmann mit Sitz im bayerischen Biburg bei Augsburg. Dieses besteht aus fünf verschiedenen kaltgepressten Ölen, nämlich aus Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl Kürbiskernöl, Walnussöl. Bei der Frage: Welches Öl nimmt man für den Salat, punktet das Vitalöl. Denn wenn man im Salat verschiedene Öle mischt, nimmt sich der Körper das, was er benötigt. Die Ölmischung des Vital-Salatöls wurde daher unter Berücksichtigung von Vitaminen, Mineralstoffen und Fettsäuren in Zusammenarbeit mit einem Vital-Mediziner kreiert.

Die neue, geschmacklich sehr angenehme Ölmischung ist nicht nur für Sportler und ernährungsbewusste Menschen ideal. Sie ist perfekt für Salate jeder Art, man kann damit jeden gemischten Salat verfeinern, es ist aber auch gut geeignet für griechische Bauernsalat-Auberginen oder einen exotischen Erdbeer-Gurken-Salat. Doch nicht nur für Salate ist es ideal, es lässt sich auch in Smoothies, Joghurts oder im morgendlichen Müsli genießen. Das Vital-Salatöl verfügt über einen feinen fruchtigen Geschmack, verfeinert mit nussigen Noten und lässt sich sogar bis 120 Grad erhitzen.

Das Öl gibt es in der 0,25 l Liter Flasche, die im Fachhandel und im Onlineshop 5,99 Euro kostet.

Marcus Hartmann, der Geschäftsführer der Ölmühle, begann 1988, Speiseöle aus eigenem Anbau herzustellen und war damit Pionier auf dem Gebiet in Bayern. Seitdem wird das bestehende Produktportfolio stetig verfeinert und es entstehen regelmäßig neue Öl-Kreationen. Derzeit beschäftigt die Ölmühle 35 Mitarbeiter, die jährlich über 1.000 Tonnen Ölsaat verarbeiten und kaltgepresste regionale Öle für über 1.500 Verkaufsstellen und den Onlineshop herstellen. Damit nur die besten Ölsaaten zu hochqualitativem Speiseöl verarbeitet werden, laufen hier sämtliche Produktionsschritte innerbetrieblich ab. Von der Aussaat und Pflege der Kultur bis hin zu Ernte, Lagerung und Verarbeitung. So hat das Team immer sämtliche Produktionsschritte im Blick und kann die hohe Qualität des Endprodukts kontrollieren und garantieren. Für eine schonende Ölgewinnung wird eine Schneckenpresse verwendet, die die ungeschälten Ölsaaten bei maximal 28 °C sanft ausdrückt. So behalten die frisch gewonnenen Öle ihren natürlichen Duft und Geschmack sowie ihre ursprüngliche Farbe. Sie werden weder desodoriert noch raffiniert und enthalten keinerlei Zusatzstoffe. Nachhaltigkeit wird auch bei den verwendeten Materialien großgeschrieben, denn Glasflaschen, recyclebare Verpackungsmaterialien und Etiketten stammen aus einem Umkreis von 100 km.

