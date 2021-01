Wellhöner Immobilien hilft Einzelhandel und Gastro im Lockdown

Wellhöner Immobilien – aus der Region- für die Region

Es sind vor allem die kleinen inhabergeführten Geschäfte und Lokale, welche besonders unter der Corona-Krise und dem daraus folgenden Lockdown leiden. Sie mussten ihre Geschäfte und Gastronomiebetriebe schließen und rechnen mit erheblichen Einbußen der Einnahmen. Die Wellhöner Immobilienmanagement GmbH & Co. KG engagiert sich dabei in der Not vor Ort und stellt in der Region betroffenen Inhabern, kostenlos Hygienestelen mit einem kontaktlosen Desinfektionsspender zur Verfügung.

Vier Geschäftsbereiche – ein Unternehmen

“Aus der Region – für die Region” – so lautet das Motto der Wellhöner Immobilien. Unter der Dachmarke sind vier Geschäftsbereiche vereint, für die das Motto von großer Bedeutung ist. Dieses sind die Bereiche Immobilienconsulting , Immobilienvermittlung , Immobilienverwaltung und die Facility Services. Bereits 2017 wurden aus dem Einzelunternehmen die vier Bereiche der Unternehmensgruppe herausgearbeitet und mit den neu gegründeten KG unter der Dachmarke Wellhöner Group zusammengefasst. Marcus Wellhöner, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, ist seit 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig und verfügt daher über eine umfassende und weitreichende Erfahrung als Manager für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie für Handelsimmobilien – wovon auch seine Kunden profitieren!

Ein Unternehmen mit gutem Namen

Seine Ausbildung zum Kaufmann für Immobilien hat Marcus Wellhöner bei einem der angesehensten Immobilienunternehmen in Deutschland gemacht und sie mit einer Weiterbildung zum Betriebswirt erfolgreich abgeschlossen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn anschließend zu einer führenden Position im Angestelltenverhältnis und zu Marktteilnehmern im Immobiliengeschäft mit sehr guten Namen. Marcus Wellhöner ist seit einigen Jahren zudem als Interim Manager und Berater für Immobilienunternehmen tätig. Privatpersonen und Hausverwaltungen gehören dabei zu seinen Kunden, ebenso wie börsennotierte Bestandshalter.

Ein breit gefächertes Netzwerk

Heute verfügt Marcus Wellhöner über ein breit gefächertes bundesweites Netzwerk an Partnern. In seinem Heimatort Mülheim an der Ruhr steht ihm ein stets kompetentes und erfahrenes Team zur Seite, was außerdem die eigentümerorientierte Verwaltung umsetzt. Transparenz, Verlässlichkeit, Integrität und Kompetenz sind die vier Säulen, auf denen die Wellhöner Immobilienmanagement GmbH & Co. KG ruht und auf die sich der Kunde stets verlassen kann. Das Team um Marcus Wellhöner überzeugt durch seine Kontinuität und Erfahrung. Geht es um Immobilien aller Art, um deren Sicherung und vor allem um eine stetige Wertsteigerung, dann sind sie die richtigen Ansprechpartner.

Die Wellhöner Group vereint als Dachmarke die vier Geschäftsbereiche der zugehörigen Kommanditgesellschaften. Es handelt sich um die Bereiche Immobilienconsulting, Immobilienvermittlung, Immobilienverwaltung und Facility Services. Aus der bisherigen Einzelunternehmung wurden 2017 die vier Geschäftsfelder herausgearbeitet und mittels der neu gegründeten KGs unter der Marke Wellhöner Group abgebildet. Der geschäftsführende Gesellschafter Marcus Wellhöner ist bereits seit über 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Manager von Wohn-, Gewerbe- und Handelsimmobilien. Daneben ist er seit einigen Jahren als Berater und Interim Manager von Immobilienunternehmen aktiv. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Privatpersonen, Hausverwaltungen und börsennotierte Bestandshalter. Marcus Wellhöner hat seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei einem der angesehensten Immobilienunternehmen Deutschlands absolviert und eine Weiterbildung zum Betriebswirt angeschlossen. Weitere berufliche Stationen, u.a. als Führungskraft im Angestelltenverhältnis, führten ihn zu den namhaften Marktteilnehmern in der Immobilienbranche. Marcus Wellhöner verfügt über ein bundesweites Netzwerk an Partnern. Ebenso steht ihm am Standort seiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr ein kompetentes Team zur Seite, das eigentümerorientierte Verwaltung umsetzt.

Kontakt

Wellhöner Immobilienmanagement GmbH & Co. KG

Marcus Wellhöner

Leineweberstr. 4

45468 Mülheim an der Ruhr

0208/77 89 93 90

0208/77 89 93 99

info@wellhoener.immobilien

https://Wellhoener.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.