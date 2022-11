Wellness und Wein

Wellnessurlaub in deutschen Weinregionen – das Beste aus zwei Welten

Berlin, 28.11.2022. Im Herbst und frühen Winter ist eine Reise in die deutschen Weinregionen besonders attraktiv. Wir haben für unsere Leser die schönsten Wein- und Wellness-Reisegebiete erkundet. Gönnen Sie sich in der kalten Jahreszeit eine kleine Auszeit in einigen der beliebtesten Weinregionen Deutschlands.

Wo der Wein wächst

Obwohl Deutschland im Ausland vor allem für sein Bier bekannt ist, gibt es 13 offizielle Weinanbaugebiete. Es gibt 140 Rebsorten, von denen der Großteil der Produktion von Weißwein dient. Lediglich 35 der 140 Rebsorten eignen sich für die Herstellung von Rotwein. Einige der schönsten Weinregionen sind z.B. die Mosel, Pfalz, Baden, Franken, oder Württemberg.

Die Vielfalt des deutschen Weins ergibt sich aus den vielen verschiedenen Bodentypen und Rebsorten, die in den unterschiedlichen Gebieten zu finden sind. In den deutschen Weinregionen gibt es viel zu entdecken – atemberaubende Landschaften, Geschichte, Weinkultur, Gastfreundschaft und Genuss kommen hier nicht zu kurz.

Weinwanderung an der Mosel. Einige der Weingebiete sind nicht nur für ihre erstklassigen Weine, sondern auch für ihre atemberaubende Landschaft und köstliche Küche bekannt, was sie zu perfekten Urlaubszielen macht. Der Herbst und frühe Winter ist eine gute Zeit, um die Weinregionen in Deutschland zu besuchen. Bei einem Wellness Kurzurlaub an die Mosel können Sie neben ausgezeichneten Weinen wie Riesling, Müller- Thurgau oder Elbling auch die ortstypische Kulinarik genießen und tagsüber ein entspannendes Wellness-Programm in einem der vielen schönen Hotels in der Gegend machen. Besuchen Sie einige der bekanntesten Weingüter des Landes, z.B. Dr. Loosen, Markus Molitor oder Joh. Jos. Prüm. Das Moseltal, eine Schlucht, die der Fluss zwischen Hunsrück und Eifel gegraben hat, lockt aufgrund seiner unbeschreiblichen Schönheit Weinliebhaber aus aller Welt an. Lernen Sie die Gegend bei einer der bei Touristen besonders beliebten Weinwanderungen kennen. Ihre rund zwei Jahrtausende alte Weingeschichte und das unvergleichliche Flair der Region wird auch Sie überzeugen! Besuchen Sie die mittelalterliche Burg Eltz oder die geschichtsträchtige Stadt Trier, um die weltbekannte Domkirche St. Peter zu Trier zu besichtigen.

https://www.beauty24.de/Wellness-Wochenende/Rheinland-Pfalz/Mosel.html

Weintage in der Pfalz

Riesling-Fans werden sich in der Pfalz wohlfühlen: Die Hauptanbau-Region für Riesling bietet neben interessanten Verkostungen bei renommierten Weingütern wie z.B. Knipser, Reichsrath von Buhl oder Rings auch ein schönes Angebot an Wellnesshotels, perfekt für einen Kurzurlaub mit Entspannungspotential. Ein Wellnessurlaub in einer Weingegend lässt den Alltag schnell vergessen und sorgt für Tiefenentspannung, ganz gleich, ob Sie ein verlängertes Wochenende, oder die ganze Woche bleiben. Lassen Sie Ihre Seele bei einer relaxierenden Ganzkörpermassage baumeln und genießen Sie die gute Landluft, während Sie bei einem Glas „Laumersheim Riesling“ vom Weingut Philipp Kuhn den Tag ausklingen lassen. Sie mögen es gerne aktiver? Neben Weinbergs-Wanderungen gibt in der Pfalz auch jede Menge Outdoor-Aktivitäten, für all jene, die etwas mehr Action brauchen.

https://www.beauty24.de/Wellness-Wochenende/Rheinland-Pfalz/

In Baden im Wein baden

Dass die deutschen Weinregionen auch in Bezug auf SPA-Programme einiges zu bieten haben, beweisen die vielen gediegenen Wellnesshotels in Baden. Von entgiftenden Schlammbehandlungen bis hin zu verjüngenden Gesichtsbehandlungen mit Traubenkernöl bieten viele luxuriöse Spa-Hotels und Spa-Resorts im deutschen Weinland heute alles an, was das Herz begehrt. Gönnen Sie sich einen Kurzurlaub als Auszeit, schlemmen Sie in den ortsansässigen Restaurants und lassen Sie es sich im Herbst gutgehen. Das Ganze rundet ein Glas „Himmelreich“ vom Weingut Klumpp ab, welches in Baden ansässig ist. Ob Sie sich nach einem Pärchenurlaub mit kuscheligen Stunden zu zweit sehnen, oder lieber allein reisen und auf Ihrer Weinreise möglichst viele Weinproben besuchen – in Baden, dem südlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands, kommt jeder auf seine Kosten. Besuchen Sie beliebte Weingüter wie Dr. Heger, Huber oder Ziereisen und genießen Sie die Landschaft bei einer Wanderung.

https://www.beauty24.de/Wellness-Wochenende/Baden-Wuerttemberg/

Franken

Einfach mal wieder raus aus dem Alltag und in Franken Wein und Wellness genießen? Von der eleganten Wellness-Oase in Erlangen bis hin zu Verwöhntagen in Bad Kissingen – hier können Sie Körper und Seele baumeln lassen und an sonnigen Herbsttagen umgeben von idyllischen Weinbergen entspannen. Wein mit allen Sinnen erleben: Sie werden ihn nicht nur trinken, sondern auch Wellness- Behandlungen mit natürlicher Weinkosmetik genießen. Vom Körperpeeling mit Weinkernen bis hin zur entspannten Massage mit Traubenkernöl ist alles möglich. Besuchen Sie die besten Weingüter der Region, z.B. das Weingut Fürst, Wirsching oder das Weingut Römmert mit hauseigenem Wellness- Hotel. Kombinieren Sie in diesem Herbst Ihre Vorliebe für Wein mit einem Wohlfühl-Trip und Wochenendreise nach Franken! https://www.beauty24.de/Sonnenhotel-Weingut-Roemmert.html https://www.beauty24.de/Wellness-Wochenende/Bayern/Franken.html

Württemberg

Aus der Weinregion Württemberg kommen einige vorzügliche Rotweine. Die innerliche Anwendung von Wein ist wohlbekannt, aber auch die äußerliche Anwendung mit Wein oder Weintrauben hat einiges zu bieten: vom Körperpeeling mit Weinsamen bis hin zur entspannten Massage mit Traubenkernöl ist alles möglich. Kommen Sie in den Genuss einer entschlackenden Thalasso- oder Vinotherapie auf einer Reisekombination von Weinreise und Wellnessurlaub. Weingutsbesichtigungen mit so genannten Wein-Tastings (Weinverkostungen) werden von unseren beauty24-Gästen in dieser Region gerne besucht. Besuchen Sie renommierte Weingüter wie z.B. das Weingut Albrecht Schwegler, das Weingut Aldinger oder Graf Neipperg auf Ihrem Kurzurlaub in Baden-Württemberg und genießen Sie eine Weinprobe direkt auf dem Weingut beim Winzer. Oder gönnen Sie sich ein paar Tage Wellness mit Übernachtung im Wellnesshotel. Weinregionen sind fester Bestandteil der deutschen Kultur und Geschichte und bieten viele interessante Aspekte, die in Form von Wein und Speisen nicht nur für das leibliche Wohl, sondern mit ihren vielen Baudenkmälern auch für kulturelles Futter sorgen.

https://www.beauty24.de/Wellness-Wochenende/Baden-Wuerttemberg/

Wein und Wellness

Weinstraßen führen die Besucher zu unterschiedlichsten Winzern, aber auch in herausragende Restaurants – teilweise mit Sterneküche – und schicken Wellness-Resorts. In den gemütlichen Weinstuben auf dem Land werden hausgemachter Wein und preiswerte regionalen Köstlichkeiten serviert. Einige Winzer bieten auch Kellerführungen auf Weingut an – das ist eine schöne Ergänzung zu einer Wanderung durch die Weinberge.

https://www.beauty24.de/Ergebnisse.html?filter_keywords=weingut

Behandlungen mit Traubenkernöl – Frische-Kick für die Haut Traubenkernöl ist ein echter Jungbrunnen für Ihre Haut. Das besondere Öl wird aus Traubenkernen gewonnen, die als Nebenprodukt bei der Weinherstellung anfallen. Es enthält kostbare Inhaltsstoffe wie Omega-6-Fettsäuren und ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zu einigen gesundheitlichen Vorteilen beitragen. Auf der Haut kann es auf vielfältige Weise angewendet werden, insbesondere im Gesicht. Da es zudem einen hohen Anteil an Vitamin E enthält, kann dieses Öl zu einer besseren Hautbeschaffenheit beitragen und UV-Schäden verringern.

https://www.beauty24.de/Ergebnisse.html?filter_keywords=Traubenkern%F6l

Vinotherapie – Die antioxidative Wirkung von Wein

Schönheitsbehandlungen mit Rotwein und Most sind bei Wellness-Profis sehr beliebt um die antioxidativen, straffenden und entgiftenden Eigenschaften der Trauben optimal zu nutzen. Einige Wellnesshotels bieten Behandlungen mit Wein an – auch Vinotherapie oder einfach Weintherapie genannt. Diese haben nicht nur eine beruhigende Auswirkung auf die Psyche, sondern auch auf den Körper.Trauben sind sehr vielseitig: durch die optimale Nutzung der Eigenschaften und Wirkstoffe kann der Wein für unterschiedliche Behandlungen genutzt werden. Die Weintherapie stammt ursprünglich aus Frankreich und hat sich heute zu einer zukunftsweisenden Behandlung für Wohlbefinden und Schönheit entwickelt, die weltweit Anerkennung genießt. Von der Entschlackung und Anti-Stress-Wirkung bis hin zur antioxidativen Wirkung ist die Behandlung mit Wein rundum gesund für den Organismus. https://www.beauty24.de/Ergebnisse.html?filter_keywords=Vinotherapie

Weitere Aktivitäten in den Weinregionen Deutschlands

Wer im Kurzurlaub aktiv und fit sein möchte, kann die Natur rund um das Wellness-Resort für Spaziergänge an der frischen Luft und Jogging oder Outdoor-Sport wie z.B. Radfahren nutzen. Von Kajakfahrten in wilden Bächen bis hin zu Freeclimbing und Wanderungen ist vieles möglich. Weinfeste und Weinverkostungen sollten unbedingt eingeplant werden – genau wie historische Sehenswürdigkeiten und unberührte Naturschutzgebiete in den deutschen Weinlandschaften. TIPP: Sie sich einfach ein paar Kisten Wein mit nach Hause. Falls Sie mit dem Zug anreisen: Die Winzer schicken Ihnen die Weine auch gerne zu. So haben Sie noch länger eine schöne Erinnerung an Ihren Wellnessurlaub in einer deutschen Weinregion.

Über beauty24 GmbH

Das Online-Reiseportal für Wellness und Kurzurlaub mit dem Trusted Shops Gütesiegel. beauty24 steht seit dem Jahr 2000 für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. Das Reiseangebot von beauty24 umfasst Kurzurlaube übers Wochenende ebenso wie ausgedehnte Reisen in Deutschland, Europa und ausgewählten internationalen Destinationen. Alle Wellnessangebote sind sowohl online als auch über das beauty24-Callcenter buchbar. Die Buchung ist nutzerfreundlich, transparent und sicher. Über die Wellness-Hotline 030/789 54 0 oder per E-Mail unter service@beauty24.de stehen die Berater für alle Fragen rund um die Buchung persönlich und kompetent zur Verfügung. Weitere Informationen unter https://www.beauty24.de

Kontakt

beauty24 GmbH

Presse Kontakt

Habelberger Straße 52

10965 Berlin

030 78 95 41 10

presse@beauty24.de

https://www.beauty24.de/presse/