Weltneuheit: Multitool und Taschenmesser mit austauschbaren Klingen

Wechselklingen bieten echten Mehrwert und Individualität – Qualität weiterhin TOP

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit möchten wir Ihnen heute zwei ganz neue Produkte vorstellen, die man mühelos als Weltneuheit bezeichnen kann.

Es handelt sich um ein Messer und ein Multitool der Marke Roxon, für die wir (kh-security GmbH & Co. KG) die Generalvertretung in DACH haben. Neben vielen nützlichen Funktionen bieten diese Produkte ein Extra-Plus: austauschbare Klingen! So kann das Tool noch besser an den individuellen Einsatz angepasst werden. Aktuell sind drei verschiedene Klingentypen zum Wechsel verfügbar. Mehr Varianten folgen in den kommenden Monaten.

Taschenmesser Phantasy mit austauschbarer Messerklinge (Art. Nr. 350338)

Praktisches Taschenmesser inkl. Nagelhau und austauschbaren Klingen. Hochwertiges Aluminiumgehäuse. Inkl. original Klinge Typ BA-01 – Drop Point.

Messer-Tausch einfach und dennoch sicher durch doppelte Klingen-Verriegelung.

Geliefert in attraktiver Geschenkverpackung.

UVP: 29,95 EUR

https://kh-security.de/knives-tools/einhandmesser/roxon-einhandmesser-phantasy-mit-auswechselbare-klinge-und-doppelter-klingenverriegelung.html

Multitool Phantom mit austauschbarer Messerklinge (Art. Nr. 350335)

Das Multitool mit austauschbaren Klingen bietet Ihnen insgesamt 15 Funktionen.

Klingen-Tausch einfach und doch sicher durch doppelte Klingen-Verriegelung.

Inkl. Klinge Typ BA-02 – American Tanto.

Lieferung inkl. Condura-Etui in hochwertiger Geschenkverpackung.

UVP: 69,95 EUR

https://kh-security.de/knives-tools/multitools/roxon-multitool-phantom-mit-auswechselbare-klinge-und-doppelter-klingenverriegelung.html

Beide Weltneuheiten können ab sofort über unseren Online-Shop erworben werden. Druckfähige Bilder senden wir Ihnen gern auf Anfrage per WeTransfer zu.

kh-security – Seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner zu Haussicherheit und Selbstschutz.

www.kh-security.de

Kontakt

kh-security GmbH & Co. KG

Klaus Hoffmann

Haidering 17

65321 Heidenrod

06124727980

info@kh-security.de

http://www.kh-security.de

Bildquelle: Roxon Tools