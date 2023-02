Weltrekord: Autorin verwandelt in 4 Minuten Gedanken von Babys in Worte

Entdeckung: Babyhände können sprechen

Autorin Kelly Malottke aus Lehmen an der Mosel hat es geschafft. Beim 13. Internationalen Speaker Slam überzeugt die Expertin für Babyzeichensprache die Jury und das Publikum mit ihrer Rede und trägt damit zu einem neuen Weltrekord bei. Ihre Botschaft: Babyhände können sprechen und das sogar noch vor dem ersten gesprochen Wort. Wie das geht, zeigte die Weltrekordhalterin eindrucksvoll in nur 4 Minuten.

Sehr bewegend und mitreißend: Mit 147 Mitfinalistinnen und Finalisten teilte sie sich die Bühne mit Rednern aus 21 Ländern, die in 6 Sprachen, auf zwei Bühnen Reden ihre unterschiedlichsten Themenschwerpunkte vortrugen. Die Warteliste für diese Veranstaltung ist lang, was verständlich ist. Denn unter den Mitfinalisten waren 18 weitere Weltmeister diveser Sparten, unter anderem promintene Persönlichkeiten wie Paralympic-Sieger Francis Tonleu und Guinness-Weltrekordhalter Alexander Krumrey. Rednerin Kelly Malottke sagte: „Das Warten hat sich gelohnt! Denn meine Botschaft muss nicht nur jedes Elternteil in Deutschland erfahren, sondern alle Eltern weltweit. Denn viele wissen nicht, dass Babys bereits mit ihren Händen sprechen und verpassen damit so viele bedeutsame Momente und liebevolle Verständigung mit ihrem Baby. Und ganz ehrlich, was gibt es denn Schöneres, als die Gedanken seines Babys schon so früh zu erfahren? Es ist einfach zauberhaft!“

Sie hatte durch den Live-Stream eine Zuhörerschaft von über 100.000 Menschen, sogar auf internationaler Ebene in Mexiko. So konnte sie ihr Ziel als Botschafterin für Babys erreichen und eröffnet damit eine komplett neue Perspektive unter jungen Familien mit Babys und Kleinkindern auf internationaler Ebene. Mit ihrer vierminütigen Rede eröffnete Kelly Malottke den Zuhörern sprichwörtlich mit ihren Händen voller Energie, wie Babys ihr Sprachpotential entfalten, wenn sie Babyzeichensprache nutzen. Warum es so wichtig ist, Babyzeichensprache zu lernen, erklärt sie ganz einfach: „Babys im Alter von 1 Jahr können durchschnittlich 50 Wörter passiv verstehen, aber durchschnittlich nur 1 Wort aktiv benutzen. Lernt das Baby aber gemeinsam mit seinen Eltern mit seinen Händen zusprechen, kann es sein bisher brachliegendes Sprachpotenzial von 50 Wörtern ebenfalls nutzen und mit seinen Händen ausdrücken. Mit Babyzeichensprache können Babys autonomer an der Welt teilhaben und die Familien haben es leichter.“

Der Veranstalter Hermann Scherer und die Jurys, unter ihnen auch Medienexperte Jörg Rositzke und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, bestätigten die Bedeutsamkeit der frühen Kommunikation und bewerteten Kelly Malottkes Rede wie folgt: „Kelly Malottke hat unsere besondere Hochachtung! Sie ist eine unglaublich bewegte, quirlig-coole und energetisierende Rednerin. Sie hat alles auf den Punkt gebracht. Mehr geht nicht! Wirklich ganz, ganz großes Kino!“

Nur wenige Stunden nach ihrem Auftritt erhielt Kelly Malottke eine Einladung für eine internationale wissenschaftliche Konferenz in Miami. Als führende Autorin mit ihrem Buch „Zauberhafte Babyhände“ freut sie sich sehr darüber und sagt: „Ich glaube jedes Baby hat das Recht auf seine Stimme und alle jungen Familien haben das Recht auf mehr Leichtigkeit und Liebe. Ich freue mich daher sehr, meine Botschaft der Zauberhaften Babyhände und meinen Weltrekord demnächst mit nach Miami tragen zu dürfen!“

Expertin für frühkindliche Kommunikation mit Babygebärden, staatlich geprüfte Heilerziehungspflegerin, Pädagogin, dreifache Mutter. Autorin einer der beliebtesten Ratgeber für Babyzeichensprache. Weit über 10.000 Eltern in Beratung, mehr als 1450 eigene Kursstunden mit Eltern und ihren Babys, 250 erfolgreich ausgebildete Kursleiterinnen und Standorte für ihr Franchiskonzept „Zauberhafte Babyhände“. 35 Zertifizierungen für Weiterbildungen in der Frühpädagogik. Eine der erfolgreichsten Expertinnen und Rednerinnen in Sachen Babykommunkiation im deutschsprachigen Raum, Firmengründung vor 15 Jahren, 12 Puplikationen, Vorlesungen, Referentin für pädagogische Fachkräfte, anhaltende Beratertätigkeit für junge Eltern auf dem Weg in die Selbständigkeit. Viele kreative Ideen und immer wieder neue Projekte, Konzepte und Ziele, immer unter einem Motto: „Ganzheitlich & authentisch“. Das ist Kelly Malottke.

Ihre Vision: „Allen Babys noch vor ihrem ersten Wort eine Stimme zu geben. Für mehr Liebe und Verständigung für Eltern und ihren Babys.“

Kontakt

Kelly Malottke

Kelly Malottke

Koblenzer Straße 9

56332 Lehmen

+49 2605 593000-0

presse@kelly-malottke.de

http://www.kelly-malottke.de

Bildquelle: Justin Bockey