Weltrekordhalterin im Sprechen kommt aus Darmstadt!

BGM in Zeiten von Corona

“Gesundheit ist alles!”. Mit diesen Worten beginnt Kati Sharp aus Darmstadt ihren 4-minütigen Vortrag beim 2. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden, der ganz im Zeichen steht vom Wiedererwachen sozialer und wirtschaftlicher Aktivitäten nach dem Corona-Shut-Down (TV-Medien berichteten).

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand der beliebte internationale Speaker-Slam am vergangenen Wochenende zum 2. Mal im hessischen Wiesbaden statt. 72 Teilnehmer aus über 9 Nationen kämpften beredt um den Sieg und stellten damit einen neuen Weltrekord ein.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

“Wer länger sitzt, ist früher tot!”. Mit diesem Zitat von Frank Thömmes (Autor) rüttelte die Expertin für Gesundheit und Fitness ihre Zuhörer wach und stellte auch den Zusammenhang her von schweren Verläufen von Covid-19 und Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Arteriosklerose, den klassischen Zivilisationserkrankungen, die durch Bewegungsmangel begünstigt werden. Um gleich eine praktische Erfahrung mitzugeben, war eine motivierende Mini-Fitness-Einheit Abschluss des Programms.

“Menschen zu begeistern und Schritt für Schritt zu einer gesunden Veränderung zu führen, ist nicht nur der wunderbarste Teil meines Berufes, sondern meine Berufung.”, sagte Kati Sharp nach ihrem Auftritt. Dass es ihr gelungen ist, das Publikum mitzureißen, zeigten das Applausometer und die lachenden Gesichter der Zuschauer bei den Standing Ovations.

Healthy Business Consulting: Anbieter für transformatives Gesundheitsmanagement

