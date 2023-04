PANTA RHAI – Weltweit erstes KI-basiertes Lifestyle-Magazin startet am 11. April 2023 – Potenziale und Grenzen der KI im Fokus

[Hamburg, 11. April 2023] – Heute kündigen die Macher Arian Okhovat und Jörg Salamon den offiziellen Start des innovativen Lifestyle-Magazins PANTA RHAI an, das am 11. April 2023 erscheint. Das Magazin richtet sich an alle, die an Künstlicher Intelligenz (KI), Innovation, Kreativität und der Zukunft des Publizierens interessiert sind.

PANTA RHAI verbindet KI und menschliche Kreativität, um eine neuartige Leseerfahrung zu bieten. In der ersten Ausgabe erwarten die Leser und Leserinnen Geschichten wie „Kann Al den eigenen Horizont erweitern?“ oder „Die Vielschichtigkeit des Themas Zeit“. Darüber hinaus sind tolle Grafiken und spannende Einblicke in die Welt der KI geboten. Dabei werden auch die Grenzen der KI offensichtlich, etwa beim Verfassen längerer Texte oder der Neigung zu Wiederholungen von Textpassagen.

Arian Okhovat, einer der Macher des Magazins sagt: „PANTA RHAI ist nicht nur ein Magazin, es ist ein Schmelztiegel aus KI und menschlicher Kreativität, der unseren Lesern eine neue Leseerfahrung ermöglicht.“

Jörg Salamon, der andere Macher, fügt hinzu: „Mit PANTA RHAI möchten wir die Grenzen des Publizierens neu definieren und zeigen, wie KI und menschlicher Geist Hand in Hand gehen können, um gute Inhalte zu schaffen. Zugleich möchten wir auf die aktuellen Limitierungen der KI-Technologie aufmerksam machen und einen ehrlichen Dialog darüber fördern.“

Das Magazin entsteht unter Verwendung von ChatGPT von OpenAI, Midjourney sowie anderen KI-Tools. Es ist online unter www.panta-rh.ai erhältlich.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von PANTA RHAI unter www.panta-rh.ai zu finden.

PANTA RHAI vereint menschliche Kreativität und Künstliche Intelligenz mit dem Ziel, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.

Kontakt

nudge GmbH

Jörg Salamon

Grindelberg 15a

20144 Hamburg

+49 40 870 99 487



http://www.panta-rh.ai

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.