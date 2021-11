Weltweit positive Reaktionen von Pastoren auf die Seminarreihe der Shincheonji Kirche Jesu über die Offenbarung

Seminarteilnehmer äußern sich positiv nachdem sie das Online-Offenbarungsseminar der Shincheonji Kirche Jesu gesehen haben

Die Seminarreihe über die Offenbarung hat großen Zuspruch gefunden, sodass weltweit viele Pastoren begeistert darauf reagieren, die Offenbarung hören und verstehen zu dürfen, die bisher als Geheimnis galt.

Das Seminar “Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund”, das seit dem 18. Oktober 2021 von der Shincheonji Kirche Jesu in 138 Ländern mit 24 Sprachen auf YouTube ausgestrahlt wird, erreichte mit der Ausstrahlung des 5. Videos bereits 1,5 Millionen Aufrufe (Stand 2. November 2021).

In dem von Shincheonji veröffentlichten Video ´Great praise from global pastors who watched Shincheonji Online Seminar’ kommen viele Pastoren zu Wort.

Pastor Jerry Hagerman aus Virginia, USA teilte darin freudig mit: “Ich freue mich sehr, so viel über das Buch der Offenbarung und das offenbarte Wort zu lernen, dass ich dies selbst lehren möchte”, außerdem fügte er hinzu: “Ich möchte eins werden mit dem Reich Gottes und ich möchte mit der Shincheonji Kirche Jesu verbunden sein, also habe ich eine Absichtserklärung für die gemeinsame Zusammenarbeit unterzeichnet”, und bedankte sich bei dem Vorsitzenden Man-hee Lee.

Tansanias Star TV News berichtete, dass Pastoren in ihrem Land zur Teilnahme am Online-Seminar über das Buch der Offenbarung der Shincheonji Kirche Jesu aufrufen. Pastor Eribariki aus Tansania wurde zitiert und betonte: “Pastoren sollten sich der Verantwortung ihrer Gläubigen gegenüber bewusst werden, und müssen für den Glauben der Gläubigen die kostbaren Worte der Offenbarung lernen.”

Der Vortrag des Vorsitzenden Man-hee Lee über Kapitel 1 der Offenbarung erreichte über 52 Millionen Aufrufe. Die darauffolgenden Offenbarungs-Seminare der 12 Stammesleiter erreichten jeweils über 200.000 Aufrufe. Mit einer kontinuierlich wachsenden Zahl der Zuschauer wird gerechnet.

Ein Sprecher der Shincheonji Kirche Jesu sagte: “Die Tatsache, dass so viele Menschen an dem Online-Seminar teilnehmen, lässt deutlich erkennen, dass viele Seelen nach dem Wort dürsten, welches sie noch nie zuvor gehört haben. Ich hoffe, dass sie diese Gelegenheit nutzen werden, um die Richtigkeit des Wortes der Wahrheit zu prüfen und es wiederholt zu prüfen.”

Shincheonji Kirche Jesu

Kontakt

.

David Misch

Levinstr 57

45356 Essen

+49 15678 443 128

david.misch@shincheonji.eu

https://shincheonji.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.