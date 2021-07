Weltweit schnellster Spritzguss-Service von Protolabs jetzt mit Critical-to-Quality-Inspektionen ohne Verzögerung

Feldkirchen bei München, 01.07.2021 – Protolabs hat einen CTQ-Inspektionsservice (Critical to Quality) für seinen On-Demand-Spritzguss eingeführt, der sich nicht auf die schnellen Lieferzeiten auswirkt. Der weltweit führende Digitalhersteller wird weiterhin eine unübertroffene Produktionsgeschwindigkeit bieten – innerhalb von nur einem Tag vom Hochladen der CAD-Datei bis zum Versand der Teile. Durch diesen neuen Service von Protolabs sparen Ingenieure Tage oder sogar Wochen für die Lieferung qualitätsgesicherter Teile.

Die Basis dieser schnellen Berichterstattung und Lieferung ist die revolutionäre neue Softwareplattform von Protolabs, die einen digitalen Thread erstellt, sobald der Kunde die CAD-Datei in das System hochlädt. Innerhalb der neuen Plattform sendet der Kunde einfach eine Kopie seines Modells und markiert rote Kreise im Design, um bis zu fünf Features hervorzuheben, deren Abmessungen und Toleranzen ihm kritisch scheinen.

Der Kunde kann auch einen blauen Kreis verwenden, um anzugeben, welche Features als Referenz zu messen sind – diese sind für das Teil nicht kritisch, aber sollen nach Wunsch des Kunden trotzdem gemessen werden. Ingenieure von Protolabs überprüfen dann das Modell und senden per E-Mail eine Inspektionsbescheinigung, die hervorhebt, ob eines der als kritisch eingekreisten Features Probleme mit Toleranzen und Formbarkeit aufweist.

Wenn es keine Probleme gibt, wird Protolabs die Bestellung so bearbeiten, dass die Liefertermine des Kunden ohne Verzögerung eingehalten werden können. Wenn ein Problem auftritt, wird der Kunde benachrichtigt, um sich mit Protolabs in Verbindung zu setzen. Darauf basierend wird entscheiden, welche Schritte zu unternehmen sind. Nach Abschluss der Formenentwicklungsprozesses prüft Protolabs die ersten drei Muster mit einem Koordinatenmessgerät (KMG). Damit werden die in der CAD-Software hervorgehobenen kritischen Features gemessen. Anschließend wird ein Erstmusterprüfbericht (EMPB) erstellt. Protolabs prüft dann mit demselben Koordinatenmessgerät weitere 30 Teile aus dem Auftrag, die in gleichen Abständen aus dem Produktionslauf entnommen werden, und erstellt einen CTQ-Prüfbericht.

Lee Ball, der Geschäftsführer bei Protolabs, stellt fest: “Traditionell haben Hersteller diese Berichtsebene als zusätzliche Phase des Prozesses betrachtet, die entweder die Produktion verlängert oder in ihren eigenen Messlabors nach Auftragseingang abgeschlossen werden kann. Aber bei Protolabs schließen wir eine solche Qualitätsprüfung ein, ohne dass sich dies auf die Produktions- und Lieferzeiten von Spritzgussteilen auswirkt. Dies kann einen großen Unterschied im Rennen um die Markteinführung der Produkte unserer Kunden ausmachen und uns Tage und in einigen Fällen sogar Wochen sparen. Wir können Kundenaufträge vom Hochladen der CAD-Datei über das Design auf Machbarkeit und Angebotsanfragen bis zur Lieferung der durch CTQ qualitätsgesicherten Teile in nur einem Tag abschließen. Im Vergleich dazu brauchen die meisten anderen Anbieter Wochen.”

Der neue Service ist Bestandteil der von Protolabs angebotenen Fertigung auf Anforderung. Damit können Ingenieure die komplette Entwicklung und Produktion der Teile vom eigenen Desktop steuern. Selbst wenn ein Design geändert werden muss, warten Kunden nicht darauf, dass der Lieferant auf sie zurückkommt, sondern haben den vollen Überblick über den Prozess.

Lee Ball fährt fort: “Unsere Fertigung auf Anforderung gibt dem Kunden die volle Kontrolle. Es ist, als hätte er eine eigene Produktionslinie, die von seinem Desktop aus gesteuert wird. Wenn alles reibungslos läuft, sind schnelle Produktion und schneller Versand gewährleistet. Aber selbst wenn es ein Problem gibt, kann der Kunde jetzt die Kontrolle übernehmen und das Problem ohne Verzögerung lösen. Moderne Automatisierung ist weit mehr als Robotik – es geht vielmehr darum, den Prozess transparent zu machen und zu kontrollieren. Wir haben den Prozess in diese Richtung erweitert, damit die Kunden die Produktion entlang der Lieferkette in Echtzeit überwachen können.”

Weitere Informationen über die Produktion auf Anfrage und den Critical-to-Quality-Inspektionsservice von Protolabs finden Sie unter: https://www.protolabs.de/services/spritzguss/on-demand-manufacturing/#CTQ

Protolabs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und Kleinserienteile. Das Unternehmen setzt modernste Technologien in den Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss ein, um Teile innerhalb weniger Tage herzustellen. Damit verschafft es Designern und Ingenieuren den Vorteil, ihre Produkte schneller denn je auf den Markt bringen und während des gesamten Produktlebenszyklus einen Service auf Abruf nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf protolabs.de.

