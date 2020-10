Wenn in Ihrem Namen “contact” steckt, ist die Contact-Domain Ihre Domain…

Ihre Firma heißt beispielsweise “Bernhard Contact GmbH”. Eine Domain “bernhard.contact” würde gut zu diesem Firmennamen passen.

Und tatsächlich: Sie können jetzt Domains wie ihrefirma.contact registrieren. Falls “contact” ein Bestandteil Ihres Firmennamens ist, spiegelt der Domainnamen Ihren Firmennamen im Web wider. Ein solcher mit dem Firmennamen identischer Domainname besitzt eine hohe Merkfähigkeit. Die große Merkfähigkeit der Domain ist ein Schlüsselelement bei der Vermarktung Ihrer Webseite.

Im übrigen ist diese Domain nicht nur für einen deutschsprachigen, sondern auch besonders für einen englischsprachigen Auftritt geeignet.

Es sind ebenfalls e-mail Adressen wie z.B. pr@bernhard.contact möglich.

Die Sunrise-Period der contact-Domains geht noch bis zum 29. November. Wer in der Sunrise Period registrieren will, muß eine Marke besitzen und seine Marke im Trademark Clearinghouse anmelden. Nach der Sunrise Period gibt es eine Early Access Period, die am 2.Dezember beginnt. Sie funktioniert wie eine “holländische Auktion” mit fallenden Preisen. Interessenten schreiben bitte an secura@domainregistry.de.

Die General Availability der Contact-Domains startet am 9.Dezember. Interessenten sollten sich bei Registraren wie der Secura GmbH bereits jetzt Contact-Domains vormerken, weil oft auf der Ebene der Registrare “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” gilt.

Verbessertes Suchmaschinen-Ranking mit den neuen Domains Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die .berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit .berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Contact- Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:

“Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

Sie können Ihre neue contact-Domain problemlos auf Ihre alte Webseite weiterleiten. Und umgekehrt.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/contact-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/contact-domain.html (English)

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

