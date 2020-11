Wenn Pfeffer und Chili in der Tasse lodern: Der Tee des Monats Azteken-Feuer

10% Rabatt auf schokoladig-feurigen Schwarztee im Tee Online-Shop von AURESA

Hält der November Einzug, so hat er meist jede Menge Regenwetter und dunkle Wolken im Gepäck. Während man im Oktober noch auf ein paar wärmere Tage hoffen konnte, so hat sich spätestens jetzt die Sonne endgültig verabschiedet. Herrscht draußen so richtiges Schietwetter, dann möchte man meist nur eines – sich im Wohnzimmer aufs Sofa kuscheln und dort ein paar gemütliche Stunden verbringen. Den passenden Tee dazu gibt es im Tee Online-Shop von AURESA. Den ganzen November über erhalten Shopkunden dort 10% Rabatt auf die besondere Schwarztee Mischung “Azteken-Feuer” https://www.auresa.de/azteken-feuer .

Der Tee des Monats beweist – Gegensätze ziehen sich an

Der schwarze Tee “Azteken-Feuer” https://www.auresa.de/azteken-feuer macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Denn neben schwarzem Tee aus den Anbaugebieten Ceylon und Südindien, enthält die Teemischung noch Kakaostückchen, weiße Schokolade, rosa Pfeffer und Chili. Diese sehr unkonventionell anmutende Kombination aus Zutaten ergibt einen aufregend-feurigen Trinkgenuss, der Wärme an kalten Herbsttagen spendet. Die scharfe Chili und der pikante Pfeffer bilden dabei einen interessanten Kontrast zu der zarten und leicht süßen Schokolade. Der schwarze Tee “Azteken-Feuer” ist koffeinhaltig und eignet sich deshalb auch sehr gut als morgendlicher Wachmacher.

“Wenn es um neue Tee-Kreationen geht, so sind wir gerne experimentell. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und ungewöhnlichen Zutaten für unsere Tees. Chili und Schokolade sind eine beliebte Kombination, gerade eben, weil diese beiden Aromen so unterschiedlich sind. Da haben wir uns gedacht – was in Form einer Schokoladentafel schmeckt, das schmeckt doch bestimmt auch als Tee. Das Ergebnis unseres kleinen Experiments kann sich wirklich sehen lassen. Wenn man noch einen Schuss Milch oder Sahne und etwas Honig in den Tee gibt, dann schmeckt er sogar fast wie heiße Schokolade. Das ist der perfekte Gute-Laune-Tee für den Herbst”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Herbstliche Teekreationen für jeden Geschmack – nachhaltig und fair gehandelt

Im Sortiment des Tee Online-Shops AURESA https://www.auresa.de/ finden sich noch viele weitere Tee-Kreationen. Die grünen Tees, schwarzen Tee, Kräutertees und Früchtetees stammen dabei alle aus fairem Handel und oftmals auch aus kontrolliert biologischem Anbau. Der Versand der Tees erfolgt ausschließlich mit DHL GoGreen und ist damit komplett klimaneutral.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

