Wenn Wünsche wahr werden. NLP trifft auf Meditation mit den „EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN“ des Husumer Autors und Coach Norbert Stolze

Geburtsstunde der „MEDIVISIONEN“: Visualisiertes Neuro-Linguistisches Programmieren von Wünschen für jeden; wunschgenau, einfach und effektiv!

Praktisch, einfach, für jeden schnell und effektiv anwendbar. Neuro-linguistisches Programmieren wirkungsvoll und einfach auf den Punkt gebracht. Das bieten die „MEDIVISIONEN“ in Norbert Stolzes Buch „EIN WORT WUNSCH MEDITATIONEN“; einem wunderbaren Baustein für mehr RESILIENZ!

Es ist allerhöchste Zeit! Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, Globalisierung und Entfremdung und alles wird komplizierter, schneller und oberflächlicher!

Unser energetischer Fluss verdreckt, verliert seinen Tiefgang und immer mehr Geröll und Blockaden kommen hinzu. Natürlich ist das nicht gut für Leib und Seele und selbstverständlich zeigen sich daher bei uns immer mehr Leid und Störungen. Unsere Gesundheit ist mehr und mehr in Gefahr. Um das zu erkennen hätten wir keine Pandemie und keine neuen Klimakatastrophen gebraucht.

Jetzt erstrecht sollten wir uns neu wappnen mit Authentizität, Bewusstheit, Achtsamkeit und positivem Denken. Die EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN geben Ihnen dafür die Kraft, all dem Negativen von außen wie von innen entgegenzuwirken, Ihre Selbstheilungskräfte zu wecken, und Ihre RESILIENZ zu stärken und zu mobilisieren. Das Geheimnis liegt in der Einfachheit der wunderbaren direkt anwendbaren Methode. Modernes Neurolinguistisches Programmieren (=NLP) trifft hier uraltes Heilerwissen. Und jeder kann diese EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN praktizieren. Immer und überall. Ohne weitere Hilfsmittel und auch ohne jegliche Vorkenntnisse. Sie werden sehen: Schon wenige Minuten, am besten täglich, genügen Ihnen völlig. Diese kraftvollen, positiven Affirmationen stärken Sie im Alltag und helfen Ihnen in der Balance zu bleiben, respektive Ihre Resilienz neu zu stärken. Die EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN sind übrigens auch ein wunderschönes Geschenk, nicht nur zur Weihnachtszeit!

Das Institut für RESILIENZTHERAPIE bietet nebst Forschung und Entwicklung internationales, hoch effizientes Coaching, Beratung, Hypnosetherapie und Psychotherapie (nach dem HeilprG).

Inhaber Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität und spezielle Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

HANDBUCH NEUE RESILIENZ

Zuvor erschienen sind:

