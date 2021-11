Wettbewerb um die tollste selbstgebaute Rasenrobotergarage

Rasenroboterkunden bauen Ihre Garage selbst

Viele unserer Rasenroboterkunden bauen Ihrem Rasenroboter eine eigene Rasenrobotergarage. Die Vielfalt der Garagen kennt praktisch keine Grenzen. Vom Mähroboter-Bunker bis zur einfachen Mähroboterhütte gibt es praktisch alle Ausführungen.

Wir prämieren die schönste Mährobotergarage

Nachdem wir von unseren Kunden immer wieder Fotos und Videos von den Garagenkreationen bekommen, lag es für uns auf der Hand die schönste, bzw. coolste Rasenroboter-Garage zu prämieren.

Der Wettbewerb

Im ersten Schritt ermunterten wir unsere Kunden weitere Fotos und Videos für unseren Wettbewerb “Wer baut die coolste Rasenrobotergarage” zur Verfügung zu stellen. Der Gewinner sollte 300, der Zweitplatzierte 100 und der 3.-4.Platzierte jeweils 50 Euro als Preis bekommen

Schnell waren Fotos und Videos von 32 extravaganten Mährobotergaragen bei uns eingegangen.

Die Abstimmung

Bei 32 Einsendungen bot sich ein KO-System an, bei dem wir jeweils 2 Garagen über unseren Instagram-Account ” https://www.instagram.com/haussler.michael/” in einer Abstimmung gegeneinander antreten ließen. Die 16 Gewinner zogen dann in´s Achtelfinale ein. Dasselbe wiederholten wir dann im Achtel- u. Viertelfinale, so daß 4 Garagen für das große Finale übrigblieben.

Das Finale

Das große Finale findet nun vom 24.-28.11.2021 auf unserer Internetseite statt. Dort treten die 4 Garagen gegeneinander an und die Internetbesucher können mit einem Mausklick ihren Favoriten wählen.

Der Gewinner

Die Gewinner stehen jetzt schon fest, denn es sind die Internetbesucher, die sich die unglaublich spektakulären Fotos und Videos auf unserer Seite anschauen können und so Ideen für den Bau ihrer eigenen Rasenrobotergarage erhalten

Alle Infos, Fotos und Videos zu den spektakulären Rasenrobotergaragen

https://robomaeher.de/blog/die-coolste-rasenroboter-garage-gewinnt-300-euro/

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

