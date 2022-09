Wer braucht eine Website und was bringt sie?

Für jede Firma ist es im Jahr 2022 enorm wichtig ein eigener Internetauftritt im World Wide Web zu besitzen.

Eine eigene Website ist die persönliche Visitenkarte Ihres Unternehmens für potentielle Kunden. Ob Sie eine Internetseite besitzen, oder nicht, kann darüber entscheiden, ob Menschen Interesse an Ihrem Unternehmen haben, oder nicht. Es entscheidet darüber, ob Sie geschäftlich zusammenfinden oder nicht. Die Konkurrenz ist oftmals groß und wenn Interessenten vorab über gewisse Firmen im Internet recherchieren, fällt die Wahl eher auf das Unternehmen, dass einen vielsagenden Werbeauftritt im Internet in Form einer eigenen Seite bieten kann. Des Weiteren zeugt eine fehlende Homepage nicht von Positivem, es vermittelt eher den Eindruck, dass an etwas Wichtigem gespart wird und die interessierten Kunden sich vorab keinerlei ersten Eindruck über Ihr Unternehmen im Internet machen können. Eine eigene Seite oder ein Online-Shop ist nun einmal der erste Eindruck, der überhaupt über Ihre Firma, entsteht!

Man mag es oft nicht glauben, doch ist eine eigene Seite im Internet für viele Firmen unabdingbar, es benötigen nicht nur Dienstleistungsunternehmen eine eigenen Internetauftritt, sondern auch Ärzte, Friseure, Optiker, Stadtverwaltungen, Bürgerservice, Stromanbieter, Rechtsanwälte, Werbeagenturen, Autohäuser, Kindergärten und sogar Hundezüchter und viele mehr.

All diese Unternehmen können durch einen eigenen Internetauftritt dem Besucher auf deren Seite, gleich grob vermitteln, wo ihre jeweiligen Schwerpunkte liegen. Außerdem ist es einfacher Kontakt zu der Firma aufzunehmen, da die Kontaktdaten sofort präsent sind und in vielen Fällen sogar direkt auf der Seite der Firma mittels eines Kontaktformulars, die Firma angeschrieben werden kann. Dies erleichtert dem Besucher der Seite die Kontaktaufnahme immens, da alles auf dem kürzesten Dienstweg, erfolgen kann.

Mit dem eigenen Internetauftritt können sich Firmen ins rechte Licht rücken und ersparen den Besuchern der Seite, Zeit! Durch ein Portfolio, aus welchem auf der Seite hervorgeht, welche Tätigkeitsbereiche Firmen im Einzelnen bedienen, weiß der Besucher sofort, ob dies für ihn lukrativ ist, oder ob gegebenenfalls die Anforderungen nicht erfüllt werden. Kindergärten können den Eltern mit einer eigenen Seite einen ersten, wichtigen Eindruck vermitteln, schließlich möchte jeder Mensch, sein Kind in der Kita oder im Kindergarten gut aufgehoben wissen. Auch Preise sind oftmals bereits im Internet auf den ersten Blick erkennbar, so kann jeder selbst entscheiden, ob ihm die Preise bei dem angedachten Friseur gerecht erscheinen, oder ob man noch weiter suchen möchte. Auch bietet nicht jeder Friseur die gleichen Produkte an, möchte man also eine bestimmte Marke für seine Haarcoloration, ist auch dies im Internet schnell herauszufinden.

Wie Sie sehen, man sollte nicht an Informationen über sein Unternehmen im Internet geizen. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich eine kostbare Internetpräsenz über Ihr Unternehmen erstellen. Sie werden es nicht bereuen, sondern nur profitieren!

