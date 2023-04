Wer ist besser? Timeless Investments oder Splint Invest?

Ich setze mich bereits seit einigen Jahren mit dem Thema Sachwert-Investments auseinander. Der Inflation mit Sachwerten ein Schnippchen zu schlagen, halte ich persönlich für eine gute Idee. Als Privatinvestor kann man natürlich auch mit relativ schmalem Budget Edelmetalle wie Silber oder Gold kaufen. Um jedoch in Luxuswerte, wie hochwertigen Wein, Spirituosen oder Luxusuhren, benötigt man jedoch wesentlich mehr Budget. Darüber hinaus bedeutet ein hohes Budget natürlich auch mehr Risiko. Was nämlich, wenn eine 10.000 Euro Weinflasche falsch gelagert wird?

Auf der Suche nach Einkaufsgemeinschaften bin ich auf Timeless Investments und Splint Invest gestoßen. In diesem Artikel erzähle ich über die wichtigsten Unterschiede beider Anbieter.

Timeless Investments – der deutsche Platzhirsch bei Sachwertinvestments

Wie beim Schweizer Pendant, kann man bei Timeless Investments ebenfalls bereits ab 50 Euro Anteile an Luxusgegenständen wie Wein, Spirituosen und Gemälde investieren und von den Wertsteigerungen profitieren. Die App, die man dafür nutzen muss, ist wirklich intuitiv und so kann man bereits nach wenigen Klicks ein eigenes Portfolio von Sachwerten und Luxusgegenständen zusammenstellen.

Wenn man das erste Mal einsteigt, wird man beinahe erschlagen von der Fülle an Investitionsmöglichkeiten. Von Basketball-Trading-Cards bis hin zu Computerspielen und Apple-IPhone-Exemplaren gibt es beinahe nichts, was es nicht zu kaufen gibt. Der sogenannte Drop-Preis zeigt an, was das Gesamtinvestitionsvolumen des Gegenstandes ist und wie viele Anteile sich daraus für die Anleger zum Investieren ergeben.

Positive Punkte bei Timeless Investments

Die Entscheidung, welche Luxusgegenstände, darunter übrigens auch Oldtimer, von Timeless angeboten werden, richtet sich nach folgenden 4 Prinzipien:

Historische Bedeutung

Potenzial der Wertentwicklung

Qualität und Zustand

Seltenheit

Auf der Page von Timeless Investments ist folgender Satz zu finden: „Zusammen mit unseren Experten stellen wir die Authentizität des Assets, sowie den einwandfreien Zustand sicher und planen die optimale Lagerung“. Außerdem scheint die Berliner Einkaufsgemeinschaft den Markt sehr gut zu sondieren und auf diese Weise Trends schnell identifizieren zu können, was wiederum den Anlegern einen Vorteil bescheren soll. Timeless dazu: „Wir analysieren täglich Daten aus Auktionsergebnissen und führenden Marketplaces. Somit können wir relevante Trends spezifischer Assets frühzeitig identifizieren“. Auch die Bandbreite der angebotenen Luxusgegenstände ist beeindruckend. Oldtimer gesellen sich neben limitierten Sonderauflagen von Nintendo-Spielen. Auch die Möglichkeit, erworbene „Drops“ auf einem internen Markt zu veräußern, finde ich äußerst positiv.

Splint Invest: die junge Konkurrenz aus der Schweiz

Die Gründer von Splint Invest verfolgen einen sehr ähnlichen Ansatz. Bei ihnen kann man ebenfalls Anteile an ausgewählten Luxusgegenständen und Alternativen Investments erwerben, doch heißen diese Anteile bei ihnen „Splints“. Die App sieht auch aufgeräumt aus und tatsächlich, innerhalb weniger Minuten habe ich schon die ersten Investments ausgewählt, die zur Verfügung stehen. Im Portfolio befinden sich Diamanten ab einem Karat, verschiedene Whiskys, Weine und natürlich Luxusuhren. Einmal im Monat kommen vier bis fünf neue Sachwerte hinzu, an denen man sich beteiligen kann. Die Bandbreite der Investitionen sieht im Vergleich zu Timeless Investments nicht so groß aus. Bei Splint liegt der Fokus auf Weinen, Spirituosen, Uhren, Gemälden, Handtaschen und nun anscheinend auch auf Diamanten, die ab Ende April zu erwerben sind. Interessant finde ich, dass sich Splint auch in den Bereich NFTs vorgewagt hat, da es in der Vergangenheit die Möglichkeit gab, Gary Vaynerchuck-NFTs zu erwerben. Ich bin gespannt, wie es auf dem Sektor weitergehen soll.

Positive Aspekte von Splint Invest

Bei Splint scheint mir erwähnenswert, dass von den Betreibern sehr viel dafür getan wird, die Investoren auf dem Laufenden zu halten. Regelmäßig stattfindende Webinare sind ein klares Anzeichen dafür. Weiters scheinen sie einen Blog gestartet zu haben, der sich mit Investitionsgrundsätzen und den Luxusgegenständen selbst auseinandersetzt. Bei den einzelnen Investments wird sehr viel Wert darauf gelegt, die Kosten genau aufzuschlüsseln und die Herkunft klar darzulegen. Die transparente Darstellung der Experten, auf deren Expertise hin die jeweiligen Investments ausgewählt werden, erscheint mir ebenfalls sehr positiv.

Es wird von Splint wirklich sehr viel Zeit und Energie investiert, damit möglichst viel Transparenz erreicht wird. Geld ist Vertrauenssache, wie wir wissen, weshalb ich dieses Vorgehen sehr schätze. Splint betreibt, ähnlich wie Timeless Investments, ebenfalls einen Marktplatz, der einmal im Monat eröffnet wird, damit Investoren ihre erworbenen Splints anbieten können, sofern sie das möchten.

Timeless Investments oder Splint Invest?

Welche Einkaufsgemeinschaft man für die eigene Investitionsstrategie auswählt, bleibt jedem selbst überlassen. Aus konzeptioneller Sicht unterscheiden sich beide Unternehmen sehr wenig. Wer gerne eine große Auswahl an verschiedenen Investments hat, wird wohl zu Timeless Investments tendieren, wer sich nicht der Qual der Wahl hingeben möchte, der wird auf Splint Invest vertrauen.

Ich empfehle allen Interessierten, sich die Apps beider Unternehmen herunterzuladen und mal mit ein wenig Spielgeld das eine oder andere Investment zu tätigen, um zu sehen, ob der Ablauf so professionell ist, wie dargestellt. Außerdem muss jeder für sich selbst entscheiden, welchem Anbieter mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Rechtlich ist man bei Timeless Investments mit Deutschland und bei Splint Invest mit der Schweiz gut abgesichert, sodass zumindest die Gerichtsstandorte solide und seriös sind.

Wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Investments.

Hier die Links zu den beiden Anbietern:

Timeless Investments

Splint Invest

