werbeagentur.com als Datenbank für moderne Werbeagenturen

Umgerechnet gut 500 Milliarden Euro wurden im Jahr 2019 weltweit an Werbebudget ausgegeben – mehr als jemals zuvor. Die Plattform werbeagentur.com informiert über Werbetrends und liefert dabei nicht nur Branchenwissen sondern auch eine Datenbank für interessierte Leser und Unternehmer, die sich über die besten Agenturen und die relevantesten Werbe-Dienstleistungen informieren möchten.

Bis weit in das 19. Jahrhundert war die Rolle der Werbeagentur nahezu vollständig auf den Verkauf von Anzeigenwerbung beschränkt: Für eine vermittelte Anzeige in einer Zeitung erhielten Werbeagenturen von den Verlagen eine Provision. Mit den Massenmedien und schließlich durch Globalisierung und Internet veränderte sich auch die Werbebranche: Viele Werbeagenturen entwickelten sich von reinen Inhaber-geführten Unternehmen zu Kommunikationskonzernen, die traditionelle und digitale Dienstleistungen in einer Unternehmensgruppe vereinen.

Outsourcing und Globalisierung stellen Werbebranche vor neue Herausforderungen

Diese bis heute anhaltenden Entwicklungen stellen Agentur und Kunde vor neue Herausforderungen: Das Internet sorgt für einen hohen Grad an Transparenz, den sich viele kleine und mittlerere Unternehmen beispielsweise durch Outsourcing zunutze gemacht haben. Angebote auf Internetmarktplätzen wie Fiverr oder Upwork erscheinen günstiger als so manches Angebot einer regionalen Agentur. Und obwohl diese Agenturen meist eine deutlich vielfältigere und kompetentere Leistung liefern, setzt das Konzept von fiverr und co. viele traditionelle Werbeagenturen unter einen bisher nicht dagewesenen Konkurrenzdruck.

werbeagentur.com bietet eine Schnittstelle zwischen Agentur und Auftragnehmer, zwischen Kontakter und Kunde. Die Informationsbeschaffung und Geschäftsanbahnung ist oft mit Aufwand verbunden. Gerade bei umfangreichen Aufträgen und Etats kommt es häufig zu Agenturpitches. Während diese Meetings für Kunde und Agentur eine gute Gelegenheit bieten um die Planung und Strategie präsentieren und kennenzulernen, haben die Inhalte nur bedingt mit der späteren Zusammenarbeit zu tun. Agenturen müssen hierbei oftmals ihre besten Mitarbeiter abstellen, einige Auftragnehmer engagieren für diese Pitchs sogar Berater.

Daten und Fakten erleichtern die Entscheidungsfindung

Obwohl sich diese Art der Kunden-Akquise lange für beide Seiten bewährt hat, geht der Trend in vielen Unternehmen in Richtung Transparenz, Beschleunigung und Rationalisierung. Insbesondere bei kleineren Werbemaßnahmen können immer weniger Auftragnehmer die Zeit für aufwändige Pitches und aufbringen. Gleichzeitig wirkt der Online-Trend immer stärker, sodass gerade kleine und mittelgroße Agenturen von einer stärkeren Präsenz auf Drittportalen profitieren.

werbeagentur.com bietet Auftragnehmern eine relevante Wissensdatenbank, die bei der Entscheidungsfindung für die richtige Agentur behilflich sein kann. Auf dem Portal finden Besucher einen Überblick über die wichtigsten Inhaber-geführten Agenturen, Agentur-Netzwerke und die gängigen Dienstleistungen. Die Seite informiert darüber hinaus über Statistiken und zeigt Werbetrends auf. Die Plattform bietet Unternehmern, Geschäftsführern und Einkaufsabteilungen Infos und Fakten, die bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein können.

