Werde GreenScout, rette die Umwelt und erziele passives Einkommen

JETZT auf www.greenscout.info aktiv werden, freie Flächen empfehlen, Umwelt und Klima schützen und passives Einkommen durch Provisionen erzielen

GreenScout sein: Eine Win-Win-Win-Situation

Ein GreenScout (Tippgeber) empfiehlt geeignete Dach- oder Freiflächen von Unternehmen und Organisationen, die er kennt, und erhält eine attraktive Provision für die Vermittlung. Der Verpächter erhält eine Pachtzahlung für die Nutzung seiner Fläche, während das Solarenergie-Unternehmen die Solaranlagen installiert und betreibt, um saubere Energie zu produzieren, wovon die Umwelt und das Klima profitieren.

Für die Umwelt und das Klima ist die Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solarenergie von großer Bedeutung, da sie dazu beitragen kann, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen. Die Installation von Solaranlagen auf freien Flächen oder Dächern kann auch dazu beitragen, den Flächenverbrauch zu reduzieren und die Biodiversität zu schützen.

Indem Du selbst auf https://www.greenscout.info GreenScout (Tippgeber) für freie Flächen für Solarprojekte wirst, kannst Du aktiv zur Förderung erneuerbarer Energien beitragen und gleichzeitig von der Empfehlung profitieren. Du kannst aktiv dabei helfen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig eine zusätzliche lukrative Einkommensquelle erschließen. Werde zum Vorreiter für erneuerbare Energien und hilf dabei, eine nachhaltige Zukunft aufzubauen!

Werde GreenScout!

Empfehle mit Einverständnis der Eigentümer freie Flächen und verdiene gutes Geld!

Als GreenScout bist Du Teil einer Bewegung, die dem Klimawandel den Kampf angesagt hat:

Du kennst, suchst und findest Flächeneigentümer.

Du holst deren Erlaubnis ein.

Du lädst erste Informationen zur Fläche hoch.

Anschließend wird kostenlos geprüft, ob die Fläche für Solar geeignet ist.

Schließt der Eigentümer einen Vertrag ab, bekommst Du eine attraktive Kommission.

Der Eigentümer profitiert ebenfalls – durch zusätzliche Einkünfte und Einsparungen.

Sei ein Held und rette die Welt.

Ausbau der Solarenergie

Um den Klimawandel aufzuhalten,

müssen wir den Ausbau von Solarenergie massiv beschleunigen.

Greenscouts finden und melden freie Flächen für Solar

Unterstütze uns als GreenScout dabei, geeignete Flächen zu finden. Ob Freifläche oder Dachfläche – jede Solaranlage benötigt ein passendes „Zuhause“.

Lass uns die Energiewendegemeinsam vorantreiben!

Die Zeit zum Handeln ist überfällig!

Als Bewegung können wir gemeinsam Großes bewirken! Schließ Dich uns als GreenScout an und hilf aktiv dabei mit, eine grüne Zukunft zu erschaffen.

Passives, nachhaltiges Einkommen mit gutem Gewissen als GreenScout

Statt Kommerz als Affiliate lieber als GreenScout die Welt retten und nachhaltiges passives Einkommen erzielen

Was ist passive Einkommen?

Passives Einkommen ist Geld, das regelmäßig und kontinuierlich ohne direkte Arbeitsleistung verdient wird. Im Gegensatz zum aktiven Einkommen, bei dem man für seine Arbeitsleistung bezahlt wird, erfordert passives Einkommen oft eine anfängliche Investition oder Anstrengung, um es aufzubauen, aber es erfordert keine kontinuierliche Arbeitsleistung, um es aufrechtzuerhalten.

Als Tippgeber für ungenutzte Dachflächen und Freiflächen für Solaranlagen kannst du passives Einkommen verdienen, indem Du eine Provision für jeden erfolgreichen Solar-Pachtvertrag erhältst.

Besser als Online-Business: Mit Solar als GreenScout das Klima retten

Passives Einkommen als GreenScout ist besser als ein Online-Business – aus verschiedenen Gründen. Zunächst erfordert es keinerlei Startkapital und viel weniger Anstrengung, um zu starten, da Du keine Websites, Produkte oder Dienstleistungen selbst entwickeln oder verkaufen musst. Du musst auch keinen Kundensupport oder aufwändiges Marketing betreiben, da du lediglich zwischen den Eigentümern von Dachflächen oder Freiflächen und Home of Solar vermittelst. Darüber hinaus gibt es eine höhere Verdienstmöglichkeit, da Du als Tippgeber eine Provision erhältst, die viel höher ist als der Gewinn, den Du durch den Verkauf eines eigenen Produkts oder als Affilate erzielen würdest. So erhältst Du als GreenScout beispielsweise für Deine Vermittlung einer ca. 1.000 Quadratmeter großen Fläche für eine modern Photovoltaik-Anlage ca. 800 Euro Provision ausgezahlt!

Was noch viel wichtiger ist: Im Gegensatz zu Kommerz-orientierten Affiliate-Einnahmen im Onlinebusiness erzielst Du als GreenScout passives Einkommen, das auf dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem Umwelt- und Klimaschutz basiert. Du kannst also mit gutem Gewissen und nachhaltig Dein Konto füllen. Mehr Win-Win geht nicht.

Mehrere Hundert Euro Provision – in nur drei kleinen Schritten

Du entscheidest Dich, GreenScout zu werden, die Umwelt zu retten und Dir ein lukratives passives Einkommen aufzubauen.

Du schickst uns Deine Kontaktdaten und wir melden Dich als GreenScout bei Home of Solar an. GreenScout.info kümmert sich für Dich um die Anmeldung und erleichtert Dir den Einstieg und Start als GreenScout – für maximalen Erfolg und minimalen Aufwand.

Nach erfolgreicher Registrierung als GreenScout kannst Du direkt loslegen, die Umwelt und das Klima retten und attraktive Provisionen für deine Tipps und Vermittlungen erhalten. Du unterstützt aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien, trägst zum Klimaschutz bei und kannst mit gutem Gewissen regelmäßig Provisionen einstreichen.

Deshalb: Schließe auch Du Dich der GreenScout-Bewegung an, rette die Umwelt und erziele nachhaltiges passives Einkommen! Einfach eine E-Mail an info (at) greenscout (Punkt) info und/oder das Kontakformular ausfüllen. Wir freuen uns auf Dich.

Entdeckergeist der GreenScouts: Die Win-Win-Win-Situation

Den Kontakt zwischen dem Immobilienbesitzer bzw. der Immobilienbesitzerin und dem Energie-Unternehmen, das den Strom schließlich abnimmt, stellt HOME OF SOLAR mittels sogenannter GreenScouts her. Dabei handelt es sich um Menschen mit Entdeckergeist. Mitmachen kann jeder. Die rekrutierten Entdeckerinnen und Entdecker spüren die potenziellen Kandidaten in ihrem jeweiligen Umfeld auf und schaffen somit die Grundlage für alles Weitere. Die gemeldeten Flächen werden fachgerecht geprüft. Sobald sie als geeignet eingestuft worden und die entsprechenden Verträge geschlossen sind, erhält der GreenScout eine Belohnung. Beim Beispiel der 2.500 Quadratmeter wäre das ein Honorar von 2.500 Euro.

Das Konzept von HOME OF SOLAR führt also nicht nur zu einer der vielzitierten Win-Win-Situationen, es ist vielmehr eine Win-Win-Win-Situation. Denn es profitieren erstens die Immobilienbesitzerinnen bzw. der Immobilienbesitzer, zweitens die GreenScouts und drittens die Energie-Unternehmen, weil auch sie dringend Flächen brauchen, um die gewünschte Energiewende zu schaffen. Doch im Grunde gibt es sogar noch einen vierten Gewinner: die Umwelt und damit gewinnen letztlich wir alle. Denn Solarenergie ist eine erneuerbare und sauberer Energiequelle. Und die Sonne schickt am Ende eines Monats keine Rechnung.

Über Home of Solar:

Die Home of Solar GmbH wurde in ihrer jetzigen Form im Juni 2022 in Hamburg gegründet und arbeitet als Projektenwicklungsunternehmen daran, ungenutzte Dach- und Freiflächen für die Erzeugung von Solarstrom nutzbar zu machen. Dabei werden Ressourcen und Kompetenzen vernetzt. Ziel ist es, fossile Energieträger deutlich schneller durch erneuerbare Energien zu ersetzen, als dies bislang möglich ist, um den Planeten Erde für uns und künftige Generationen zu erhalten. Die Gesellschafter der Home of Solar GmbH haben bereits seit 2008 mithilfe von Scouts rund 24.000 Objekte bewertet, wodurch ca. 11.000 Flächen mit insgesamt ca. 27 Millionen Quadratmetern für die Erzeugung von Solarstrom entwickelt wurden. Auf Teilen dieses Flächenpools konnten bislang mit den kooperierenden Projektpartnern Solarkraftwerke für 460 Millionen Euro realisiert werden.

www.greenscout.info: Werde GreenScout, rette die Umwelt und erziele passives Einkommen!

