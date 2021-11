Wertgarantie zum dritten Mal von Verbrauchern für Fairness ausgezeichnet

Spezialversicherer erhält Fairness-Preis des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv

Auf Basis von 63.500 Kundenmeinungen haben das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv Deutschlands fairste Unternehmen gekürt. In der Kategorie Handy-/Elektronikversicherungen hat Wertgarantie dieses Jahr den Hattrick erreicht und zählt nach 2019 und 2020 in der Kategorie Handy-/Elektronikversicherungen zu den Gewinnern des Fairness-Preises.

“Als erstes einmal sagen wir “Dankeschön” dafür! Zum dritten Mal hintereinander von unseren Kundinnen und Kunden ausgezeichnet zu werden, bestätigt, dass wir nicht nachgelassen haben und die Erwartungen immer noch erfüllen”, ordnet Konrad Lehmann, Vorstand Wertgarantie, den Erfolg ein.

Untersucht wurden in der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung die Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung – und in allen fühlen sich Wertgarantie-Kunden bestens aufgehoben. “Insbesondere das gute Abschneiden bei Transparenz und Weiterempfehlung hat uns sehr gefreut”, erklärt Konrad Lehmann. “In der Kategorie Weiterempfehlung wird alles gebündelt: die Erfahrungen der Kunden hinsichtlich Produkte und Dienstleistungen als auch in Bezug auf Reaktionen bei Problemen und Reklamationen. Die Frage “Kann ich das Unternehmen ruhigen Gewissens Familienmitgliedern, Freunden oder Kollegen empfehlen?” wird anhand dieser Erfahrungen beantwortet. Die Verbraucher haben mit ihrem Feedback in der Umfrage bestätigt: Wir geben sehr viele Gründe, dass man uns gerne weiterempfiehlt.”

Wertgarantie ist bereits seit 60 Jahren in der Branche bekannt und genießt einen außerordentlich guten Ruf. Das Unternehmen setzt auf Vertrauen, Verlässlichkeit und eine schnelle Schadenregulierung, von der Fachhandelspartner und Kunden gleichermaßen profitieren, erklärt Konrad Lehmann: “Wir bieten eine ausgezeichnete telefonische Beratung, schnelle Schadenabwicklung und direkte Reparaturkostenübernahme oder Neukaufbeteiligung. Zudem stellen wir digitale Helfer, wie unser Kundenportal und unseren TechManager, bereit.” Mit dieser App haben Kunden alle wichtigen Daten und Dokumente ihrer Geräte wie Kaufpreis, Rechnung und Garantieschein, immer zur Hand. Die App kann übrigens jeder, auch Nichtkunden, vollkommen frei verwenden, ohne jegliche Bindung oder Kosten, unterstreicht Konrad Lehmann. “Das gehört selbstverständlich zu unserem Service dazu. Wir möchten, dass sich alle Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns gut aufgehoben fühlen.”

Die Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Societe Francaise de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über rund 7 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik, auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagen und Hausleitungen versichert.

www.wertgarantie-group.com

