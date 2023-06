Wertschätzung von beiden Seiten

Buderus erweitert Fortbildungsangebot für Ausbilder: Wärmepumpen-Fachforum in Stuttgart und Hamburg

Nach dem großen Erfolg des ersten Wärmepumpen-Fachforums 2021 in Hamburg hat Buderus das Angebot dieses Jahr mit einer weiteren Veranstaltung in Süddeutschland ausgebaut. Im Süden begrüßte der Systemexperte 45 Teilnehmer Mitte Oktober im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Im Norden war Ende Oktober das FC St. Pauli Museum in Hamburg Treffpunkt für 35 Ausbilder. Buderus lädt jährlich Berufsschullehrer, Innungsmitarbeiter und Meisterausbilder ein, um über aktuelle Wärmepumpenthemen zu informieren und sich auszutauschen.

Buderus leistet mit seinem Engagement im Bereich Aus- und Weiterbildung einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, die einen millionenfachen Zubau von Wärmepumpen erfordern. Der daraus resultierende Bedarf von zehntausenden Fachkräften stellt eine Herausforderung für die Branche dar.

Auf dem aktuellen Stand

Das Programm bot unter anderem Vorträge zu Wärmepumpen in der Sanierung sowie Tipps zur Ausbildung rund um diesen Wärmeerzeuger. Buderus rundete die Inhalte durch zwei Gastvorträge ab: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gab spannende Einblicke in Feldtests von Wärmepumpen und Erkenntnisse aus der Praxis. Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. berichtete über E-Learning im Segment der Wärmepumpentechnologie. Beide Veranstaltungsorte boten zusätzlich die Möglichkeit, mehr über Mercedes-Benz beziehungsweise den FC St. Pauli zu erfahren.

Auszeichnung der besonderen Art

Auch dieses Jahr hat John Ohlhaber, Geschäftsentwickler für

KWK- und Wärmepumpen-Systeme bei Buderus, in Hamburg den Buderus Ausbilder-Award als Zeichen der Wertschätzung verliehen. Die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung im Handwerk wird damit besonders betont. Den Preis gewann Sven Jessen von der Berufsschule Ahrensburg aufgrund seines herausragenden Einsatzes: Er hat für die Schule eine Trainingsanlage installiert – ein Hybridsystem mit Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel.

Weiter vernetzt

Die Teilnehmer gingen nicht nur mit vielen Informationen nach Hause, sondern auch mit dem Buderus Tabellenbuch und einer neu erstellten Ausbilderunterlage des Systemexperten. Das Tabellenbuch dient als Nachschlagewerk für aktuelle Normen, Verordnungen und wichtige technische Informationen aus der Branche. Die Ausbilderunterlage hilft als Arbeitsbuch Schülern beim Lernen der Inhalte rund um Wärmepumpen. „Wir unterstützen Ausbilderinnen und Ausbilder jederzeit mit Lernmaterial und Fachwissen und stehen beratend zur Seite“, sagt Christian Bonatesta, Technischer Ausbilder an Buderus Schulungszentren und Vertriebsniederlassungen.

Dank vieler positiver Rückmeldungen der Teilnehmer steht bereits jetzt fest: Das Wärmepumpen-Fachforum wird kommendes Jahr am 26. und 27. Oktober 2023 im Süden Deutschlands und am 2. und 3. November 2023 in Hamburg stattfinden.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

