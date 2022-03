Westcon auf Erfolgskurs: VAD sichert sich im Geschäftsjahr 2022 elf renommierte Branchenawards

Paderborn, 22. März 2022 – Westcon, einer der weltweit führenden Value-Added-Distributoren, schloss Ende Februar das Geschäftsjahr 2022 ab – und es zeichnet sich ab, dass es mit Blick auf die Branchenawards eines der erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte war: In den vergangenen zwölf Monaten ehrten F5, Check Point, Orange Business Services, Mitel, Avaya und Palo Alto Networks den Distributor für herausragende Unterstützung. Und auch bei den Leserwahlen der Fachzeitschriften IT-BUSINESS und ChannelPartner konnte der VAD punkten.

„Jeder einzelne Award, den wir im vergangenen Geschäftsjahr entgegennehmen durften, hat uns ungemein gefreut – denn jede dieser Auszeichnungen ist ein Zeichen der Wertschätzung seitens unserer Herstellerpartner, unserer Fachmedien oder der Leser, die bei den Leserwahlen ihre Stimme für uns abgegeben haben“, erklärt Robert Jung, Managing Director von Westcon in Deutschland. „Wir sind sehr stolz, dass wir uns bei so vielen unserer Partner an die Spitze der stark besetzten Distributionslandschaften setzen konnten, und wir nehmen die Auszeichnungen natürlich zum Ansporn, im kommenden Geschäftsjahr nahtlos an diese Erfolge anzuknüpfen.“

Die Awards im Überblick:

F5: „German Distributor of the Year“

Wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres 2022 konnte die Westcon Germany GmbH am 17. Februar noch einen letzten Award verbuchen: F5 überraschte die F5 Business Unit von Westcon bei einem spontan angesetzten Meeting in der Münchner Niederlassung mit dem Titel „German Distributor of the Year“. Dieser Award, den Westcon bereits das zweite Jahr in Folge holte, setzt das i-Tüpfelchen auf ein äußerst erfolgreiches Award-Jahr.

Check Point: „Top Distributor of the Year – EMEA“

Am 1. Februar sicherte sich Westcon den begehrten Titel „Check Point Top Distributor of the Year in EMEA“. Der renommierte Award wurde im Rahmen der virtuellen CPX 360 2022 verliehen und honoriert die hervorragende Performance und das hohe Engagement von Westcon im vergangenen Geschäftsjahr.

ChannelPartner: „Preferred Distributor“ in der Kategorie „Value-Add-Distribution“

Am 20. Januar 2022 vergab die Fachzeitschrift ChannelPartner die jährlichen Channel Excellence Awards, die auf einer umfassenden Befragung der deutschen Reseller-Landschaft basieren. Westcon wurde mit dem begehrten Label „Preferred Vendor“ im Bereich „Value-Add-Distribution“ ausgezeichnet.

Orange Business Services: „The Best Partner 2021“

Beim sechsten jährlichen Partner Day im Dezember 2021 versammelte Orange Business Services einhundert weltweit tätige Partnerunternehmen auf der virtuellen Bühne, um gemeinsam die gelungene Umsetzung zahlreicher Projekte und erfolgreiche Partnerschaften zu feiern. Für Westcon gab es als besonderes Highlight den Award „The Best Partner 2021“.

IT-BUSINESS: Distri Award für „Networking“ und „VAD IT-Security“

Am 23. November feierte die IT-Business bei der virtuellen „Night of IT-BUSINESS“ nicht nur ihr 30jähriges Jubiläum, sondern vergab dabei auch die begehrten Distri Awards 2022 in 14 Kategorien. Westcon-Comstor konnte dabei sowohl in der Sparte „Networking“ als auch in der Sparte „VAD IT-Security“ Gold ergattern – ein doppelter Grund zum Feiern.

Palo Alto Networks: Dreifache Ehrung

Im November 2021 lud Palo Alto Networks zum virtuellen Palo Alto Networks Ignite ’21 Partner Summit, wo sich Westcon zum zweiten Mal in Folge gegen ein stark besetztes internationales Teilnehmerfeld durchsetzen konnte: Die Security-Spezialisten gewannen den „Global Distribution Partner of the Year 2021“-Award und punkteten dabei unter anderem in den Kriterien „Performance“, „Enablement“ und „Engagement“.

Darüber hinaus kürte der NGFW-Hersteller die Westcon Group Germany zum „Distribution Partner of FY21“ in DACH und den Paderborner Dennis Fiege, seines Zeichens Business Unit Lead Palo Alto Networks, zum „Distribution Rockstar of the Year 2021“.

Avaya: „Master Agent / Distributor of the Year 2021 – EMEA“

Im Rahmen des zweitägigen Avaya Forums 2021 in Dubai am 3.und 4. November 2021 gab es für Westcon International die Auszeichnung als „Master Agent / Distributor of the Year“ in EMEA. Der UC- und CC-Anbieter hob bei der Preisverleihung insbesondere das Knowhow, die Branchenkenntnis und das Engagement von Westcon hervor.

Mitel: „Distribution Partner of the Year – International“

Mit der Vergabe des „Distribution Partner of the Year“-Awards honorierte Mitel die von Westcon angestoßenen Initiativen, um Unternehmen mit innovativen Cloud- und On-Premises-Lösungen für eine hybride und erfolgreiche Zukunft fit zu machen. Die Preisverleihung fand virtuell im Zuge der Mitel Next-Partner-Konferenz 2021 vom 22. bis 25. Februar 2021 statt.

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus aller Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 52 51 / 14 56-176

isabel.navarra@westcon.com

http://westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

0 91 31 / 812 81-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de