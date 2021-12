Westcon-Comstor übernimmt Distribution der Private Wireless Lösungen von Nokia in Deutschland

Die Partnerschaft erschließt dem Channel den Zugang zur führenden Private Wireless Lösung für zuverlässige und performante Connectivity mit minimaler Latenz in anspruchsvollen Industrieumgebungen

Paderborn, 21. Dezember 2021 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Value-Added-Distributoren, hat eine Distributionspartnerschaft mit Nokia gezeichnet. Im Zuge der Vereinbarung übernimmt der VAD ab sofort die Vermarktung der Nokia Digital Automation Cloud (DAC) – einer für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegten Private Wireless Lösung – in Deutschland.

Die Digitalisierung nimmt rasant Fahrt auf, und damit wächst auch der Bedarf an leistungsfähiger Next-Generation-Connectivity. Ob auf dem Smartphone oder in der Smart Factory: 5G liefert die Performance, die für ressourcenintensive Big-Data- und IoT-Anwendungen erforderlich ist, und stellt auf diese Weise sicher, dass Mitarbeiter und Geräte auch unter schwierigen Bedingungen auf kritische Netzwerke zugreifen können. Klassische IT-Netzwerke und WLANs stoßen an abgesetzten Standorten, in großen Industrieanlagen und an temporären Standorten oft an ihre Grenzen. Private Wireless Networks bieten als Standalone-Lösung auch in diesen Szenarien die robuste und zuverlässige Konnektivität, die in modernen Industrie- und Business-Umgebungen erforderlich ist – für Menschen, Maschinen, Sensoren und Analysegeräte.

Mit der Nokia Digital Automation Cloud (DAC) steht Unternehmen ein zuverlässiges, sicheres und leistungsstarkes Private Wireless Network zur Verfügung, das sich bedarfsgerecht skalieren lässt. Die für raue Industrieumgebungen ausgelegte Automatisierungsplattform bietet zuverlässige 4.9G/LTE- und 5G-Konnektivität mit hoher Bandbreite und geringer Latenz, lokale Edge-Computing-Funktionen, Sprach- und Videodienste sowie zahlreiche weitere Funktionalitäten. Die kompakte, einfach einzurichtende Plattform umfasst darüber hinaus Netzwerk- und User-Devices, ein Cloud-basiertes Monitoringsystem und industrielle Konnektoren für alle gängigen und branchenspezifischen Protokolle. Auch neue Geräte wie robuste Industrie-Handsets lassen sich jederzeit nahtlos integrieren und managen.

Westcon-Comstor übernimmt ab sofort die Vermarktung der Nokia DAC Plattform in Deutschland. Unterstützt von einem dedizierten 5G-Team bringt der Distributor im Rahmen der Partnerschaft das Know-how und das Channel-Netzwerk mit, um Kunden optimal bei der Integration hoch performanter Private Wireless Networks zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere robusten Private Wireless Networks gemeinsam mit Westcon in Deutschland zu vermarkten“, erklärt Nathan Stenson, Vice President Enterprise Global Partner Sales bei Nokia. „Dank dieser Zusammenarbeit werden unsere Partner und Endanwender in der Region noch schneller von den Vorzügen der Nokia Digital Automation Cloud profitieren können. Private Wireless wird die Digitalisierung über alle Branchen, Communities und Einrichtungen hinweg nachhaltig voranbringen – und wir sind stolz darauf, dass wir den Channel zusammen mit Westcon auf diesem Weg unterstützen können.“

„Als einer der weltweit führenden Anbieter unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen – mit über 380 Kunden im Bereich private drahtlose Industrienetzwerke – ist Nokia weit mehr als ein Netzwerkprovider“, sagt Hannah Broadhurst, Director 5G & Private Wireless bei Westcon-Comstor. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren gemeinsamen Kunden die Next-Generation Connectivity zu liefern, auf die sie heute angewiesen sind. Auf diese Weise können sie die Digitalisierung ihrer Industriesysteme nachhaltig beschleunigen, den Automatisierungsgrad erhöhen, die Sicherheit verbessern – und letzten Endes ein ganz neues Maß an Qualität, Effizienz und Produktivität erreichen.“

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com

Über Nokia

Nokia hat unternehmenskritische Netzwerke für mehr als 1.500 führende Unternehmenskunden in den Bereichen Transport, Energie, Großunternehmen, Fertigung, Web-Scale und im öffentlichen Sektor auf der ganzen Welt implementiert. Führende Unternehmen aller Branchen nutzen die jahrzehntelange Erfahrung von Nokia beim Aufbau einiger der größten und modernsten IP-, optischen und drahtlosen Netzwerke der Welt. Mit mehr als 380 großen Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen weltweit, von denen mehr als 75 5G einsetzen, wird Nokia von zahlreichen Branchenanalysten als der weltweit führende Anbieter von privaten drahtlosen Netzwerken genannt.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

