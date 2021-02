Westcon übernimmt Distribution der CrowdStrike Security-Plattform in Europa

Die Vereinbarung umfasst auch die sofortige Bereitstellung der Cloud-nativen Falcon-Plattform von CrowdStrike

Paderborn, 9. Februar 2021 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, hat eine Distributionsvereinbarung mit CrowdStrike unterzeichnet. CrowdStrike ist einer der Marktführer im Bereich Cloud-basierte Endpoint- und Workload-Protection, mit Fokus auf skalierbare Lösungen von SMB bis Enterprise.

Die Falcon-Plattform von CrowdStrike führt als derzeit einzige Security-Plattform auf dem Markt innovative Next-Generation-AV, Endpoint Detection & Response (EDR), Managed Threat Hunting, IT-Hygiene, Cloud Security Posture Management, Schwachstellenmanagement und Threat Intelligence in einer Lösung zusammen. Aufsetzend auf dem von CrowdStrike entwickelten Threat Graph erfasst und analysiert die Plattform jede Woche in Echtzeit vier Billionen Endpoint-basierter Events weltweit. Die Informationen werden dann an die weltweit führende Security-Daten-Plattform übergeben.

Die von CrowdStrike bereitgestellten Threat-Informationen bieten tiefe Einblicke in die Ursachen der Bedrohungen und geben so Aufschluss über die Motive, Tools und Taktiken der Angreifer und liefern handlungsrelevante Empfehlungen zur Abwehr der Threats. So können die Security-Teams proaktive Gegenmaßnahmen einleiten, individuelle IoCs (Indicators of Compromise) identifizieren und künftige Angriffe wirkungsvoll verhindern.

Amanda Adams, Senior Director, European Alliances bei CrowdStrike, erklärt: “Mit der Kombination aus Cloud-basierter Künstlicher Intelligenz und einem smarten und kompakten Agent bietet CrowdStrike Falcon unseren Kunden dabei ein Höchstmaß an Schutz, ohne die Performance ihrer Systeme zu beeinträchtigen.”

Für Westcon präsentiert die Distributionsvereinbarung eine willkommene Gelegenheit, das breite Cybersecurity-Portfolio für den europäischen Markt abermals auszubauen – und das zu einer Zeit, in der der Schutz kritischer Business-Assets für Unternehmen über alle Branchen hinweg zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon, erläutert: “Mit der Partnerschaft mit CrowdStrike bauen wir unser Portfolio innovativer Next-Generation-Lösungen weiter aus – und können unseren Kunden nun eine der leistungsfähigsten und innovativsten Endpoint-Protection-Lösungen auf dem Markt bieten. Die marktführende Security-Cloud von Crowdstrike garantiert unseren Kunden ein Höchstmaß an Schutz, ohne die Performance ihrer Systeme zu beeinträchtigen, und auch die EDR-, Threat-Intelligence- und Zero-Trust-Technologien sind für viele Partner eine spannende Erweiterung ihrer Portfolios. Crowdstrike bietet Unternehmen auf der Suche nach innovativem Next-Generation-Schutz einen hohen Mehrwert – und wird für viele Resellerpartner ein spannender Türöffner in neue Wachstumsmärkte sein.”

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

