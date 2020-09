Westcon und Ping Identity zeichnen Distributionsvereinbarung für die EMEA-Region

Paderborn, 8. September 2020 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, hat in der EMEA-Region eine Distributionsvereinbarung mit Ping Identity unterzeichnet – einem renommierten Anbieter im Bereich Intelligent-Identity-Lösungen.

Der VAD Westcon baut mit der Zusammenarbeit mit Ping Identity sein marktführendes Portfolio weiter aus und erweitert das breite Angebot im Bereich Next Generation Solutions (NGS). Die Ping Intelligent-Identity-Plattform ist eine umfassende Suite innovativer Identity-Services wie Multifaktor-Authentifizierung, Single-Sign-On, Zugriffsmanagement, Verzeichnis- und Data-Governance-Funktionen sowie intelligenter API-Sicherheitsfunktionen.

Technologien für eine sichere und produktive Zusammenarbeit haben in diesem Jahr enorm an Bedeutung gewonnen. Mobile und remote agierende Mitarbeiter benötigen sicheren Zugriff auf die Ressourcen ihres Unternehmens, da sie nur so unabhängig von Standort und Endgerät produktiv arbeiten können, ohne Abstriche bei der Absicherung kritischer Daten und Dienste in Kauf zu nehmen. Klassische Tools für das Identity & Access Management (IAM) werden diesen Anforderungen nicht gerecht. Ping Identity ermöglicht es Unternehmen mit marktführenden Lösungen für das Identity-Management, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Security-Standing zu verbessern.

Robert Jung, Managing Director DACH bei Westcon, erklärt: “Ping Identity ist eine überaus willkommene Verstärkung für unser wachsendes Portfolio von Next-Generation-Lösungen. Digitale Identitäten zuverlässig zu managen und Mitarbeiter standortunabhängig sicher anzubinden, ist wichtiger denn je. Ping Identity bietet in diesem Bereich ein breites und ausgereiftes Portfolio, das die Anforderungen unserer Partner hervorragend abdeckt und ihnen Zugang zu einem dynamischen Wachstumsmarkt eröffnet. Wir freuen uns darauf, den Channel beim On-Boarding und der Vermarktung dieser Lösungen zu unterstützen und Ping Identity als feste Größe im europäischen Cybersecurity-Markt zu etablieren.”

Phil Allen, Vice President EMEA bei Ping Identity, ergänzt: “Die Partnerschaft mit Westcon ist für uns eine wichtige Weichenstellung – denn der IAM-Markt entwickelt sich äußerst dynamisch und klassische Perimeter-basierte Lösungen geraten immer mehr ins Hintertreffen. Daher stellen wir unsere Partner konsequent in den Mittelpunkt. Wir freuen uns sehr darauf, mit Westcon den Ausbau unserer Channel-Community voranzutreiben und das enorme Wachstumspotenzial im Markt zu erschließen. Westcon bringt langjährige Erfahrung bei der Vermarktung von Security- und NGS-Lösungen mit und ist hervorragend positioniert, um gemeinsam mit uns sicherzustellen, dass die Mitarbeiter unserer Kunden jederzeit auf alle Informationen zugreifen können, die sie benötigen. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.”

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter http://westconcomstor.com.

Über Ping Identity

Unsere Vision ist eine digitale Welt, die sich auf ein intelligentes Identitätsmanagement stützt. Wir helfen Unternehmen dabei, eine identitätsbasierte Sicherheit auf Grundlage des Zero-Trust-Modells zu erzielen und Kunden eine personalisierte, optimierte Benutzererfahrung zu bieten. Die Ping Intelligent Identity Platform™ erlaubt Kunden, Mitarbeitern und Partnern den Zugriff auf Cloud-, SaaS-, mobile und lokale Anwendungen und APIs sowie die Verwaltung umfangreicher Identitäts- und Profildaten. Aufgrund unserer Identitätsexpertise, unserer führenden Stellung bei offenen Standards und unserer Partnerschaft mit Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Google setzen über 50 Prozent der Fortune-100-Unternehmen auf uns. Mit Multifaktor-Authentifizierung, Single-Sign-On, Zugriffsmanagement, Verzeichnis- und Data-Governance-Funktionen sowie intelligenten API-Sicherheitsfunktionen bieten wir flexible Optionen, um hybride IT-Umgebungen zu erweitern und Digital-Business-Initiativen schneller umzusetzen. Mehr Informationen finden Sie auf www.pingidentity.de.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

