Westcon und Skybox Security zeichnen Distributionspartnerschaft für Deutschland und die Schweiz

Paderborn, 3. November 2020 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, ist ab sofort Distributor für die Lösungen von Skybox Security in Deutschland und in der Schweiz. Als einer der weltweiten Marktführer im Bereich Cybersecurity-Management verstärkt Skybox Security das breite Westcon-Portfolio im Bereich Next Generation Solutions.

“Über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg entwickeln die Unternehmen ihre IT-Landschaften rasant weiter. Sie expandieren in die Cloud, binden neue Standorte und Homeoffices an und implementieren immer mehr Anwendungen und Dienste”, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH und EE bei Westcon. “Das macht sie flexibler und produktiver, führt aber auch dazu, dass die Angriffsfläche und die Komplexität der IT rasant zunehmen. Skybox ermöglicht es Netzwerk- und Security-Teams, ihre Netzwerk-, Cloud- und Security-Konfiguration gemeinsam zu analysieren. So erhalten sie umfangreiche Kontextinformationen und tiefe Einblicke in die Angriffsfläche und können Policies und Regeln automatisieren und das Security Standing des Unternehmens stärken. Skybox ist eine wichtige Verstärkung unseres Next-Gen-Portfolios, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam durchzustarten.”

Jono Clarke-Storey, Channel Director EMEA bei Skybox Security, ergänzt: “Mit seinem dichten Partnernetz und seinem starken Standing im Bereich Next Generation Security ist Westcon für uns ein sehr wichtiger Distributor im deutschsprachigen Markt. Das Team bringt ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Endkunden und der Channelpartner mit. Mit seiner tiefen technischen Kompetenz und seinem breiten Portfolio attraktiver Mehrwertdienste ist Westcon in der Lage, unsere Lösungen erfolgreich im Rahmen ganzheitlicher Modelle zu positionieren. Wir freuen uns sehr darauf, unser Business in Deutschland und in der Schweiz gemeinsam weiterzuentwickeln.”

Die Skybox Security Management Platform

Mit der Skybox-Plattform erhalten IT- und Security-Teams lückenlose Transparenz und umfangreiche Analysedaten, die es ihnen ermöglichen, Schwachstellen über das gesamte Netzwerk hinweg zeitnah zu erfassen, zu validieren und zu beheben. Dabei erfasst die Plattform Millionen von Datenpunkten, analysiert sie aus unterschiedlichsten Perspektiven, und reichert sie mit relevanten Kontextinformationen an, um mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen aufzuzeigen. API-Schnittstellen zu 140 Security- und Operations-Lösungen helfen dem Team bei der Auswertung der Daten und ermöglichen es, Policy Changes sicher und intelligent zu automatisieren und die Weichen für eine effiziente Incident Response zu stellen.

Die Lösungen von Skybox Security sind ab sofort bei Weston erhältlich. Der Value Added Distributor flankiert das Lösungsangebot dabei mit einem breiten Portfolio attraktiver Mehrwertdienste. Hierzu gehört neben umfassender Pre- und Postsales-Betreuung, die von der Endkundenberatung über die Vermittlung von Teststellungen und Proofs of Concept bis hin zu maßgeschneiderten Endkunden-Webinaren reicht, auch umfassende technische Unterstützung bei der Implementierung der Skybox-Plattform.

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com

Über Skybox Security

Bei Skybox Security bieten wir Ihnen Cybersicherheits-Management-Lösungen, die Ihrem Unternehmen helfen, schnell und sicher innovativ zu sein. Wir gehen Cybersicherheitsproblemen auf den Grund und bieten Ihnen bessere Sichtbarkeit, Kontext und Automatisierung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Durch die Integration von Daten, die Bereitstellung neuer Erkenntnisse und die Vereinheitlichung von Prozessen sind Sie in der Lage, die Sicherheit zu kontrollieren, ohne die geschäftliche Agilität einzuschränken. Die umfassende Lösung von Skybox vereint verschiedene Sicherheitsperspektiven in einem Gesamtbild, minimiert Risiken und ermöglicht es Sicherheitsprogrammen, die nächste Stufe zu erreichen. Wenn Hindernisse und Komplexitäten beseitigt sind, können Sie informiert bleiben, intelligenter arbeiten und Ihr Unternehmen schneller vorantreiben.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

