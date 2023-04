Westcon verstärkt das Sales-Team: Herbert Leven übernimmt die Leitung der Business Unit Nokia in der EMEA-Region

Erfahrener Channel-Profi zeichnet beim Value-Added Distributor ab sofort europaweit für den Ausbau des Nokia-Geschäfts und des Nokia-Partnernetzes verantwortlich

MÖNCHENGLADBACH – 25. April 2023 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, baut das Team seiner Business Unit Nokia weiter aus: Ab sofort zeichnet mit Herbert Leven ein langjährig erfahrener Channel-Profi für die Vermarktung der Nokia-Lösungen und den Ausbau des Nokia-Partnernetzes in der EMEA-Region verantwortlich. In dieser Funktion berichtet er direkt an Marianne Nickenig, die beim VAD das europäische Netzwerk- und Infrastruktur-Geschäft verantwortet.

Über 20 Jahre Erfahrung im Channel und in der Distribution

Herbert Leven ist in der deutschen Channel-Landschaft kein Unbekannter: Der 51-Jährige ist seit über 20 Jahren in verantwortlicher Stellung bei führenden IT-Unternehmen tätig – zuletzt als kaufmännischer Direktor der Bonner Bell Computer-Netzwerke GmbH. Zuvor sammelte Herbert Leven umfassende Erfahrung in der Broadline- und Projektdistribution und managte unter anderem das Netzwerk- und Security-Geschäft bei Avnet / Tech Data – er kennt den ITK-Channel also aus allen Perspektiven.

„Es freut uns sehr, dass wir mit Herbert Leven einen so erfahrenen und exzellent vernetzten Channel-Profi für die Leitung unserer Business Unit Nokia gewinnen konnten“, erklärt Marianne Nickenig, VP Networking & Infrastructure EMEA & VP Revenue Operations EU bei Westcon. „Mit seinem tiefen technischen Verständnis und seiner fokussierten, strategischen Herangehensweise wird er uns dabei helfen, den Footprint von Nokia im europäischen Markt deutlich auszubauen – sowohl mit Blick auf das rasant wachsende 5G-Business als auch auf die hervorragenden optischen und IP-Netzwerklösungen.“

„Nokia ist mit seinem hochgradig innovativen 5G-Portfolio und den High-End-Netzwerklösungen ein unglaublich spannender Herstellerpartner. Ich freue mich sehr darauf, bei Westcon das volle Potenzial dieses Anbieters zu erschließen“, erklärt Herbert Leven, Nokia Sales Director EMEA bei Westcon. „Als Value-Added Distributor mit starkem europäischen Footprint sind wir hervorragend positioniert, um Nokia im EMEA-Netzwerkmarkt zu unterstützen, das Partnernetz weiterzuentwickeln – und bestehenden und neuen Channelpartnern mit attraktiven Value-Added Services beim Aufbau ihres Business zur Seite zu stehen.“

Mehr über die Zusammenarbeit von Westcon und Nokia erfahren Leser unter https://www.westconcomstor.com/de/de/vendors/nokia/Icebreaker.html

About Nokia

At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a B2B technology innovation leader, we are pioneering the future where networks meet cloud to realize the full potential of digital in every industry. Through networks that sense, think and act, we work with our customers and partners to create the digital services and applications of the future.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Ines Helmig

Hennes-Weisweiler-Allee 8

41179 Mönchengladbach

+49 (0) 2161 5780 261



https://westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

0 91 31 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.