Wettbewerbsfähig bleiben

Ruhige Zeiten nutzen, um den Lagerbestand zu kontrollieren

Der Schweizer Hersteller HTS Global AG ist rund um die Uhr darum bemüht, seinen Kunden höchste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen und einen ausgezeichneten Kundenservice zu bieten.

Firmen weltweit sehen sich momentan mit großen Herausforderungen konfrontiert. Fabian de Soet, Geschäftsführer der HTS Global AG und seine Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren um ihren Kunden auch in Zeiten von Corona den gewohnten Service zu bieten.

Die HTS Global AG war auch während des Lockdowns offen, um seine Kunden zu unterstützen. Darüber hinaus hat die HTS Global AG weitere Massnahmen ergriffen um den sich stets ändernden Richtlinien und Anforderungen anzupassen.

Nach und nach gibt es weltweit mehr Lockerungen der Lockdown-Regelungen, immer mehr Menschen kehren an ihren Arbeitsplatz zurück. Wer bis jetzt seinen Lagerbestand noch nicht aufgestockt hat, sollte das zeitig nachholen, um dem langsam wieder steigenden Bedarf der Kunden decken zu können.

Die HTS Global AG hat sich über Jahre hinweg als führender Hersteller von selbstregulierenden Heizbändern auf dem Heizkabelmarkt etabliert. “Dennoch streben wir danach, unseren qualitativ hoch angesetzten Standard zu halten und die bereits sehr gut ausgebaute Produktpalette noch weiter zu vergrößern”, so Fabian de Soet.

Die HTS Global AG ist bekannt für die hervorragende Qualität ihrer Produkte, dem sehr guten Service und der stabilen Preise.

Der HTS Produktkatalog sowie die Preisliste können bei Interesse bei der HTS Global AG angefordert werden oder aber auf der Homepage unter www.hts-global.com abgerufen werden.

Über GMC AG

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

Kontakt

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

0041 41 560 77 00

pr@news-channel.ch

http://www.gmc-consultants.ch