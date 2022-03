WH SelfInvest präsentiert neue Tools für die NanoTrader-Plattform

Mit dem neuen Drawdown-Prozent-Rechner und dem Supertrend-Channel-Indikator hat der internationale Finanzdienstleister WH SelfInvest seine hauseigene Trading-Plattform NanoTrader erneut um weitere spannende Trading-Tools ergänzt.

Der internationale Finanzdienstleister WH Selfinvest hat mit dem NanoTrader eine Trading-Plattform geschaffen, die keine Wünsch offenlässt und den Kunden den Handelsalltag vereinfacht. Da verwundert es nicht, dass rund 68 Prozent der Kunden angeben, dass die Nutzung der NanoTrader-Plattform einer der Gründe war, warum sie sich für WH SelfInvest entschieden haben. Besonders die Tatsache, dass der Broker sich nicht auf dem Erfolg der Plattform ausruht, sondern diese konstant verbessert, kommt bei den Kunden hervorragend an.

Auch im März konnten sich die Nutzer des NanoTrader wieder über neue Tools freuen – wie immer sowohl in der kostenfreien als auch in der Premium-Version der Plattform. So bietet der Drawdown-Prozent-Rechner eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, das Risiko eines Trades einzuschätzen. Er kann für alle Instrumente mit jedem Zeitrahmen verwendet werden und zeigt dank der Visualisierung auf einen Blick, ob eine normale oder eine extreme Bewegung wahrscheinlich ist.

Ebenfalls neu hinzu gekommen ist der Supertrend-Channel-Indikator, der auf dem beliebten und zuverlässigen SuperTrend-Indikator beruht. Durch das Hinzufügen einer zweiten Linie und geringfügige Modifikationen der Berechnung ist daraus ein neuer Trading-Kanal entstanden, der nicht nur als Trendfilter, sondern auch als Signal verwendet werden kann. Mit dem „Supertrend-Channel-Indikator haben wir eine Anregung eines Kunden umgesetzt, der sich den herkömmlichen Supertrend in einer Darstellung als Trading-Kanal gewünscht hat“, erklärt Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt. „Wir sind sehr stolz auf unsere Trading-Plattform und arbeiten kontinuierlich daran, sie weiter zu verbessern. Dazu gehört es selbstverständlich auch, Kundenwünsche zu berücksichtigen und schnellstmöglich umzusetzen, denn unsere Kunden wissen am besten, welche Funktionen und Tools sie benötigen. Daher sollten sie auch keine Scheu haben, an uns heranzutreten und uns ihre Wünsche mitzuteilen. Bereits jetzt fügen wir jeden Monat neue Funktionalitäten hinzu und wir freuen uns darauf, immer wieder spannende Anregungen aus der Praxis zu erhalten.“

Weitere Informationen zum NanoTrader und den neuen Tools stehen auf der Webseite von WH SelfInvest unter https://www.whselfinvest.de/de-de/trading-plattform/cfd-forex-futures-aktien/daytrading-scalping/whs-nanotrader-free-full und unter https://www.whselfinvest.de/de-de/trading/information/nachrichten-cfd-forex-futures-aktien-plattform-trader-whs zur Verfügung.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 15 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offenlässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich aktiv.

