Wharfedale Pro geht exklusive Vertriebspartnerschaft mit der AVL Media Group für die USA ein

Korschenbroich, 9. Mai 2023 – Wharfedale Pro arbeitet ab sofort mit der AVL Media Group als exklusivem Distributor für den US-amerikanischen Markt zusammen. Mit dieser Vertriebspartnerschaft stehen Wharfedale Pro neue Ressourcen bereit, um Händler und Kunden in den USA langfristig und flächendeckend mit den hochwertigen Audiolösungen zu versorgen, für die Wharfedale Pro bekannt ist.

Als ein führender Distributor von professionellem Audio- und Video-Equipment verantwortet die AVL Media Group im Rahmen dieser Partnerschaft den Vertrieb der Lautsprecher, Subwoofer, tragbaren PA-Systeme und Verstärker von Wharfedale Pro. Das Unternehmen wird außerdem technischen Support und Schulungen für Händler und Kunden anbieten, um sicherzustellen, dass die Audiosysteme von Wharfedale Pro auf bestmögliche Weise zum Einsatz kommen.

Wie mit der IAD GmbH in Deutschland hat Wharfedale Pro mit der AVL Media Group jetzt auch in den USA einen starken Service-Partner für hochwertige Pro-Audio-Lösungen. Händler und Kunden können von dieser neuen Partnerschaft außergewöhnliche Produkte und hervorragenden Support von führenden Unternehmen der Pro-Audio-Branche erwarten.

Simon Godfrey, Sales Director bei Wharfedale Pro, freut sich: „Die AVL Media Group verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Audio- und Videobranche, und wir sind zuversichtlich, dass ihre Expertise und ihr Netzwerk uns dabei helfen werden, ein größeres Publikum zu erreichen und unser Geschäft in der Region auszubauen.“

Conny Kensy, Division Manager Pro Audio Germany vom Deutschland-Vertrieb IAD GmbH, ergänzt: „Das Engagement von Wharfedale Pro für Qualität und Innovation passt perfekt zu den Vertriebsmissionen der AVL Media Group und der IAD, unseren Kunden die bestmöglichen Audiolösungen zu bieten. Wir freuen uns, die AVL Media Group in unserer Vertriebsfamilie begrüßen zu dürfen. Es ist lange her, dass Wharfedale Pro auf dem US-amerikanischen Markt vertreten war, und diese neue Partnerschaft wird unserer Marke auf der ganzen Welt zugutekommen.“

Über Wharfedale Pro

Wharfedale Pro blickt auf eine lange Geschichte in der Herstellung von außergewöhnlichen Lautsprechern für Profis zurück. Hervorgegangen aus einer in den 1930ern gegründeten britischen Lautsprechermanufaktur hat sich Wharfedale Pro zu einem führenden Hersteller von professionellen Beschallungsprodukten und Elektronik für Rental, Touring, Installationen und für Musiker entwickelt. Jedes Produkt von Wharfedale Pro steht dabei in der Tradition der weltweit geschätzten Expertise im Pro Audio Bereich und dem berühmten britischen Understatement. Ob bei Festinstallationen wie in Kirchen, Stadthallen, Theatern, Clubs und Bars, oder bei wechselnden Umgebungen für das Touring, Live-Events, Outdoor-Festivals und DJing, Wharfedale Pro überzeugt mit hochwertigen, erschwinglichen und langlebigen Beschallungslösungen.

www.wharfedalepro.com

Über die IAD GmbH

Die IAD – Internationale Audio Distribution – ist ein führender Vertrieb für professionelle Beschallungsanlagen und High End HiFi. Als deutscher Vertrieb namhafter Hersteller aus der Audio-Branche bündelt das Unternehmen Kompetenz und Produktvielfalt. 2001 gründete Joachim Kluten die IAG (Deutschland) GmbH, eine hundertprozentige Tochterfirma des International Audio Group Konzerns. Seit 2008 firmiert das Unternehmen unter dem Namen IAD. Begonnen als Vertrieb für professionelle PA- Beschallungssysteme und traditionellen Edel Hifi-Marken, wurde im Laufe der Zeit das Portfolio und der Fokus um eine Vielzahl von marktführenden Marken im Bereich Custom Installation & Multiroom erweitert. Mit Firmensitz, Logistik, Verkauf und Service in Korschenbroich (bei Mönchengladbach) operiert die IAD GmbH über ein bundesweit angelegtes Fachhandelsnetz.

www.iad-audio.de

