neue Ausstellung für Norddeutschland

Der Whirlpool und Swim Spa Markt geht seit 2020 in Deutschland durch die Decke. Artesian Spas hat in Deutschland 2020 noch nie dagewesene Umsätze und Aufträgseingänge verbucht. In Deutschland werden traditionell am meisten Whirlpools im Süden des Bundesgebietes verkauft. Im Norden Deutschlands waren Whirlpools und Swim Spas eher selten gesehene Produkte, obwohl das Klima ideal ist für diese Produkte und deren Genuß. Dies hat sich nun grundlegend geändert. Auch der Markt im Norden zieht nun massiv an. Die Nachfrage nach guten Produkten hat extrem zugenommen und wir tragen dem Folge und die Firma Nordpool Whirlpools Hamburg Hannover Bremen hat eine große Ausstellung für Norddeutschland eröffnet.

Direkt an der A7 im Süden von Hamburg in Salzhausen wurde ein großer Whirlpool und Swim Spa Schauraum eingerichtet in dem viele Modelle von Artesian Spas gezeigt werden. Außerdem sind Fass-Saunen und weitere Wellness Produkte ausgestellt. Damit gibt es erstmalig eine sehr große Whirlpools Swim Spas Ausstellung für Hamburg, Hannover und Bremen. Gezeigt werden Modelle aller Serien wie Garden Spas, South Seas Spas, Tropic Seas Spas, Island Spas und Artesian Elite Whirlpools. Einige der Modelle können Sie auch Probebaden. Swim Spas sind auch ausgestellt und können auch Probegeschwommen werden.

Außerdem wurde bereits der nächste Schritt in Angriff genommen. In zwei Jahren soll nicht unweit des derzeitigen Standortes ein Mega Schauraum eröffnet werden. Es steht jetzt schon eine große Auswahl zu Verfügung, aber dann wird es einen noch nie dagewesenen Schauraum hinsichtlich Auswahl und Größe für Whirlpools und Swim Spas geben. Wir freuen uns schon sehr auf die weitere Entwicklung und werden Sie darüber informiert halten. Willkommen inzwischen bei Whirlpools Hamburg Hannover Bremen.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als größter amerikanischer Hersteller von Whirlpools und Swim Spas. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei HQ`s in Großbritannien und Österreich.

BW Handelsges.m.b.H. Artesian Spas Europe

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373

welcome@artesianspas-europe.com

http://www.artesianspas-europe.com

