WHS mit wichtigem FIABCI Prix d”Excellence Official Selection 2020 ausgezeichnet

Wüstenrot Haus- und Städtebau erhält eine der begehrtesten Auszeichnungen für Bauvorhaben für das Neubauprojekt “Muldenäcker”

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) wurde für ihr Neubauprojekt “Muldenäcker” im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden mit dem FIABCI Prix d”Excellence Official Selection 2020 ausgezeichnet. Der Preis gilt als Oscar der Immobilienbranche und wird für herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft vergeben.

Im knapp 3.600 Quadratmeter großen Baugebiet Muldenäcker in Ludwigsburg stellte die WHS in zwei Baukörpern 42 hochwertige Wohnungen in bester Lage fertig. Beide Objekte wurden in den Eigenbestand übernommen und sind seit Juni dieses Jahres vermietet – teils preis- und belegungsgebundengemäß Landeswohnraumförderungsprogramm.

Begrünte Flachdächer und großzügige Außenanlagen

Durch kompakte Baukörper blieben auf dem Grundstück weitläufige Außenanlagen erhalten. Zusammen mit großzügigen Terrassen- und Balkonbereichen auf den Geschossen sowie einer Wohnorientierung nach Süden, Osten und Westen ergibt sich eine hohe Aufenthaltsqualität des Ensembles. Bäume entlang der Straße und auf den nicht durch die Tiefgarage unterbauten Bereichen sowie begrünte Flachdächer bilden eine grüne Oase mitten in der Stadt.

Hervorragende Lage und Energieeffizienz

Die Wohnungen selbst wurden hochwertig gebaut, sind liebevoll gestaltet und können mit ihrer Toplage punkten. Der WHS ist es gelungen, aus der vorhandenen Wohnfläche das Maximum an erschwinglichen, hochwertigen und familienfreundlichen Mietwohnungen herauszuholen. Das überzeugte die Jury des FIABCI Prix d”Excellence ebenso wie die herausragende Energieeffizienz der Gebäude: Sie genügen dem KfW-Effizienhaus-55-Standard. Damit benötigen sie lediglich 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus und sind daher besonders umweltfreundlich.

Video der Preisverleihung

Da eine persönliche Preisübergabe im Rahmen der sonst üblichen großen Gala in Berlin wegen der aktuellen Pandemiesituation nicht möglich war, wurden die Gewinner per Video veröffentlicht: https://www.fiabciprixgermany.com/de/.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Bauvorhaben Frankfurt, Neubauprojekte Eigentumswohnungen München und Immobilienverwaltung Köln finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

Firmenkontakt

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 12-14

71638 Ludwigsburg

07141 1490

07141 149101

info@whs-wuestenrot.de

https://www.whs-wuestenrot.de

Pressekontakt

Wüstenrot & Württembergische AG

Dr. Immo Dehnert

Wüstenrotstraße 1

71638 Ludwigsburg

07141 16 751470

immo.dehnert@ww-ag.com

https://www.ww-ag.com